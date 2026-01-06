https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/aliyev-gazzeye-asker-gondermeyi-dusunmuyoruz-1102523472.html
Aliyev: Gazze'ye asker göndermeyi düşünmüyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ‘Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin öngörülmediğini’ bildirirken “Filistin de bizi pek savunmadı” ifadelerini kullandı.
İlham Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, Gazze İstikrar Gücüne katılım için teklif aldıklarını fakat bu oluşumun görev tanımının bugüne kadar net olmadığını söyledi.Aliyev, Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kendileri için değerli olduğu yönünde bir beyan vererek "Biz birilerinin hatırı için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.'Filistin de bizi pek savunmadı'Azerbaycan sorunlar yaşadığında kendi kaderine terk edildiğini vurgulayan Aliyev, "Kimse bizi savunmadı. Kendilerine olan tüm saygıma ve acılarına ortak olmama rağmen Filistin de bizi pek savunmadı" ifadelerini kullandı.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde Filistin dahil, diğer üye ülkelerin Azerbaycan'ı destekleyen kararlar aldığını söyleyen Aliyev, "Bunun için tüm ülkelere minnettarız. Azerbaycan da hem Birleşmiş Milletlerde (BM) hem Bağlantısızlar Hareketinde hem de İslam İşbirliği Teşkilatında her zaman Filistin'i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir" derken ekledi:'Arap devletlerinin kendileri çözmelidir'ABD'nin BM'deki temsilcisinin Azerbaycan'ın Gazze İstikrar Gücüne katılmaya onay verdiği yönünde asılsız açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Aliyev, "Biz onay vermedik ve diplomatik kanallarla Amerikan yönetimine, bu tür asılsız açıklamaların kabul edilemez olduğunu ilettik" dedi ve şunları söyledi:
aliyev, gazze, filistin, bizi savunmadı, asker göndermeyiz, aliyev gazze açıklamaları, aliyev filistin, haberler, aliyev açıklabalar, gazza haberleri
Aliyev: Gazze'ye asker göndermeyi düşünmüyoruz
İlham Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, Gazze İstikrar Gücüne katılım için teklif aldıklarını fakat bu oluşumun görev tanımının bugüne kadar net olmadığını söyledi.
Aliyev, Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kendileri için değerli olduğu yönünde bir beyan vererek "Biz birilerinin hatırı için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.
‘Filistin de bizi pek savunmadı’
Azerbaycan sorunlar yaşadığında kendi kaderine terk edildiğini vurgulayan Aliyev, "Kimse bizi savunmadı. Kendilerine olan tüm saygıma ve acılarına ortak olmama rağmen Filistin de bizi pek savunmadı" ifadelerini kullandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde Filistin dahil, diğer üye ülkelerin Azerbaycan'ı destekleyen kararlar aldığını söyleyen Aliyev, "Bunun için tüm ülkelere minnettarız. Azerbaycan da hem Birleşmiş Milletlerde (BM) hem Bağlantısızlar Hareketinde hem de İslam İşbirliği Teşkilatında her zaman Filistin'i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir” derken ekledi:
‘Arap devletlerinin kendileri çözmelidir’
Azerbaycan'da Filistin Büyükelçiliği de faaliyet göstermektedir, hem de Azerbaycan’ın mali desteği sayesinde. Benim tutumum her zaman şöyle olmuştur; Arap ülkelerinin meselelerini Arap devletlerinin kendileri çözmelidir.
ABD'nin BM'deki temsilcisinin Azerbaycan'ın Gazze İstikrar Gücüne katılmaya onay verdiği yönünde asılsız açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Aliyev, "Biz onay vermedik ve diplomatik kanallarla Amerikan yönetimine, bu tür asılsız açıklamaların kabul edilemez olduğunu ilettik” dedi ve şunları söyledi:
Gazze İstikrar Gücüne ilişkin ABD'ye 20 sorudan oluşan belge gönderdik. Bu hususlar açığa kavuşturulmadan, Azerbaycan'ın herhangi bir misyona katılımı öngörülmemektedir.