https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/aliyev-gazzeye-asker-gondermeyi-dusunmuyoruz-1102523472.html

Aliyev: Gazze'ye asker göndermeyi düşünmüyoruz

Aliyev: Gazze'ye asker göndermeyi düşünmüyoruz

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ‘Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin öngörülmediğini’ bildirirken “Filistin de bizi pek savunmadı” ifadelerini kullandı.

2026-01-06T13:46+0300

2026-01-06T13:46+0300

2026-01-06T13:46+0300

dünya

i̇lham aliyev

azerbaycan

filistin

gazze

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085159285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2603ddf47010ce2457e653b303dea850.jpg

İlham Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, Gazze İstikrar Gücüne katılım için teklif aldıklarını fakat bu oluşumun görev tanımının bugüne kadar net olmadığını söyledi.Aliyev, Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kendileri için değerli olduğu yönünde bir beyan vererek "Biz birilerinin hatırı için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.‘Filistin de bizi pek savunmadı’Azerbaycan sorunlar yaşadığında kendi kaderine terk edildiğini vurgulayan Aliyev, "Kimse bizi savunmadı. Kendilerine olan tüm saygıma ve acılarına ortak olmama rağmen Filistin de bizi pek savunmadı" ifadelerini kullandı.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde Filistin dahil, diğer üye ülkelerin Azerbaycan'ı destekleyen kararlar aldığını söyleyen Aliyev, "Bunun için tüm ülkelere minnettarız. Azerbaycan da hem Birleşmiş Milletlerde (BM) hem Bağlantısızlar Hareketinde hem de İslam İşbirliği Teşkilatında her zaman Filistin'i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir” derken ekledi:‘Arap devletlerinin kendileri çözmelidir’ABD'nin BM'deki temsilcisinin Azerbaycan'ın Gazze İstikrar Gücüne katılmaya onay verdiği yönünde asılsız açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Aliyev, "Biz onay vermedik ve diplomatik kanallarla Amerikan yönetimine, bu tür asılsız açıklamaların kabul edilemez olduğunu ilettik” dedi ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/2026da-gazze-icin-iyi-ve-kotu-senaryolar-1101849795.html

azerbaycan

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aliyev, gazze, filistin, bizi savunmadı, asker göndermeyiz, aliyev gazze açıklamaları, aliyev filistin, haberler, aliyev açıklabalar, gazza haberleri