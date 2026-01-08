https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/sadece-10-dakika-egzersizin-kansere-karsi-gucu-1102595331.html

Sadece 10 dakika: Egzersizin kansere karşı gücü

2026-01-08T19:04+0300

Yeni yılda spora başlayan ya da yeniden form tutmayı hedefleyenler için dikkat çekici bir bulgu paylaşıldı. Araştırmada, yalnızca 10 dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin, kansere karşı koruyucu biyolojik etkiler tetikleyebileceği belirtildi.Bilim insanları, kısa ama yoğun egzersizin ardından kanda dolaşan bazı moleküllerin hızla değiştiğini ve bu değişimlerin özellikle bağırsak kanseri hücrelerinin büyümesini baskıladığını aktardı.Kanda hızlı değişim, hücrelerde etkiAraştırmada, egzersiz sonrası kanda iltihabı azaltan, damar sağlığını destekleyen ve metabolizmayı iyileştiren bazı küçük moleküllerin arttığı ifade edildi. Bu moleküllerin, laboratuvar ortamında kanser hücreleriyle temas ettiğinde hücrelerin genetik faaliyetlerini değiştirdiği aktarıldı. Bilim insanları, DNA onarımı ve enerji üretimiyle ilişkili çok sayıda genin bu süreçten etkilendiğini belirtti.'Tek bir egzersiz bile fark yaratabiliyor'Araştırmanın başındaki isim Dr. Sam Orange, egzersizin yalnızca sağlıklı dokulara değil, kan yoluyla kanser hücrelerine de güçlü sinyaller gönderdiğini söyledi.Orange, bu bulgunun ileride egzersizin biyolojik etkilerini taklit eden yeni tedavi yöntemlerine kapı aralayabileceğini ifade etti. Ayrıca tek bir egzersiz seansının bile vücutta ölçülebilir değişimlere yol açabildiği vurgulandı.Katılımcılar ve bulgularÇalışmaya, 50 ile 78 yaş arasında, fazla kilolu ancak genel olarak sağlıklı 30 gönüllü katıldı. Katılımcıların yaklaşık 10 dakika süren yoğun bir bisiklet egzersizi yaptığı, ardından kan örneklerinin incelendiği aktarıldı.Egzersiz sonrası bazı proteinlerin arttığı ve bunların DNA onarım süreçlerinde rol oynadığı belirtildi.Araştırmacılar, düzenli fiziksel aktivitenin bağırsak kanseri riskini yaklaşık yüzde 20 azaltabileceğine dair önceki bulgularla bu sonuçların örtüştüğünü kaydetti.Araştırma, Newcastle Üniversitesi tarafından yürütüldü ve bulgular International Journal of Cancer dergisinde yayımlandı.

