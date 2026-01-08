https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ukraynali-olusumlardan-temizlendi-1102579771.html

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T12:43+0300

2026-01-08T12:43+0300

2026-01-08T12:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

dnepropetrovsk

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’ne bağlı Bratskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1180 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu ve Ukrayna askeri sanayisi lehine kullanılan enerji ve liman altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 142 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-kitle-imha-silahlari-arastiran-ukrayna-bilim-ve-teknoloji-merkezine-finansmani-kesti-1102579527.html

rusya

ukrayna

donbass

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat