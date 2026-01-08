Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ukraynali-olusumlardan-temizlendi-1102579771.html
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T12:43+0300
2026-01-08T12:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’ne bağlı Bratskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1180 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu ve Ukrayna askeri sanayisi lehine kullanılan enerji ve liman altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 142 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-kitle-imha-silahlari-arastiran-ukrayna-bilim-ve-teknoloji-merkezine-finansmani-kesti-1102579527.html
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8cafe21f811bf9658f5e5ddfa6b1b9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi

12:43 08.01.2026 (güncellendi: 12:44 08.01.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’ne bağlı Bratskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1180 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu ve Ukrayna askeri sanayisi lehine kullanılan enerji ve liman altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta bombalandı.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 142 uçak tipi İHA’sını imha etti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Trump, kitle imha silahları araştıran Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne finansmanı kesti
12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала