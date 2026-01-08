https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ukraynali-olusumlardan-temizlendi-1102579771.html
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi'ne bağlı Bratskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1180 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu ve Ukrayna askeri sanayisi lehine kullanılan enerji ve liman altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA'ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 142 uçak tipi İHA'sını imha etti.
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
12:43 08.01.2026 (güncellendi: 12:44 08.01.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’ne bağlı Bratskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1180 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu ve Ukrayna askeri sanayisi lehine kullanılan enerji ve liman altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta bombalandı.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 142 uçak tipi İHA’sını imha etti.