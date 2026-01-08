Rusya: Batı askerlerinin Ukrayna’ya yerleştirilmesini yabancı müdahale olarak değerlendireceğiz

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘istekliler koalisyon’ ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik yerleştirmesini öngören bildiriyi değerlendirdi.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Ukrayna topraklarında Batılı ülkelerin askeri birliklerinin, askeri tesislerinin, depolarının ve diğer altyapılarının konuşlandırılması, yalnızca Rusya'nın değil, diğer Avrupa ülkelerinin de güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan bir yabancı müdahale olarak değerlendirilecek. Bu tür tüm birlikler ve tesisler meşru askeri hedef olarak görülecek” ifadesi kullanıldı.Bu belgenin, Ukrayna'nın militarizasyonunun devam ettirilmesini, çatışmanın tırmandırılmasını ve genişletilmesini amaçladığını kaydeden Rus diplomat, çatışmanın ancak temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan, Ukrayna’nın tarafsız statüsüne döndükten ve karadaki gerçekleri tanıdıktan sonra çözüme kavuşabileceğini belirtti.Zaharova, bu hedeflere diplomatik yollarla ya da özel askeri harekat kapsamında ulaşılacağının altını çizdi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Salı günü yaptığı açıklamada, ‘istekliler koalisyonu’ ülkelerinin barış sağlandığında Ukrayna’ya asker konuşlandırmasına ilişkin bir bildiri kabul ettiğini duyurmuştu. Starmer, ateşkesin sağlanması halinde İngiliz ve Fransızların Ukrayna genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna ordusu için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.Daha önce ABD’nin, ‘istekliler koalisyonunun’ Paris'teki toplantında kabul ettiği Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin bildirisini imzalamadığı bildirilmişti.ABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde Witkoff ve Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği maddeleri taşıdığını belirtmişti.Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği bildirilmişti.Aralık ayı sonlarında Trump, Florida'da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerin ardından ABD Başkanı, iki tarafın müzakere edilen konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını bildirmişti. Trump daha sonra Putin’le telefon görüşmesi yapmıştı. Putin, görüşme sırasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanlığı konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD liderinin görüşme sırasında, Zelenskiy ile çalışmaya yönelik yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini söylediğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in düzenlediği saldırının ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini açıklamıştı.
