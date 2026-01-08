Rus Dışişleri: ABD, uluslararası denizcilik hukukunu ağır şekilde ihlal etti
© Fotoğraf : @US_EUCOMEl petrolero ruso Marinera detenido por el Comando Europeo de EEUU en el Atlántico Norte
© Fotoğraf : @US_EUCOM
Rus Dışişleri, ABD askerlerinin Atlas Okyanusu'nda seyreden Rus bandıralı Marinera petrol gemisine indirme yaparak el koymasına ilişkin bir açıklama daha yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Rus bandıralı Marinera petrol tankerine el koymasını 'uluslararası denizcilik hukuku ilkelerinin ağır bir ihlali' olarak niteledi.
📢Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Rus bandıralı Marinera petrol tankerinin zorla ele geçirilmesiyle ilgili açıklaması:
🔴ABD makamları, Marinera'nın Rusya'ya ait olduğu ve barışçıl statüde olduğu konusunda defalarca bilgi aldı
🔴ABD'li askerlerin Marinera'ya indirme yapması ve gemiyi ele geçirmesi, uluslararası denizcilik hukuku ilkelerinin ağır bir ihlali
🔴Rusya, ABD'yi Marinera ve açık denizlerde meşru faaliyetlerde bulunan diğer gemilere yönelik yasadışı faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor
🔴Rusya, ABD'nin Marinera'daki Ruslara insanca muamele edilmesini sağlamasını ve vatanlarına dönüşlerini engellememesini talep ediyor
🔴ABD'nin uluslararası kriz yaratma isteği üzücü ve endişe verici
🔴ABD'nin ulusal 'yaptırım mevzuatına' yaptığı atıflar mesnetsiz
🔴ABD ve diğer Batılı ülkelerin tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri gayrimeşru
