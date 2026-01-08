Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/polisiz-diyerek-evini-bastilar-4-milyon-dolarlik-kripto-parayi-caldilar-1102586109.html
'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar
'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar
Sputnik Türkiye
Antalya'da gece bir kişinin evine sahte polis baskını yapan şüpheliler, 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T14:35+0300
2026-01-08T14:35+0300
türki̇ye
antalya
kripto para
kripto para cüzdanı
sahte polis
dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg
Antalya'da sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle bir eve baskın düzenleyen şüpheliler, ev sahibinin soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı. Aralarında polis memurunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Polis yelekleriyle eve sahte operasyon yaptılarAntalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin de de bulunduğu 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/hukuk-ogrencisinden-toki-vurgunu-sahte-siteyle-tuzaga-dusurdu-1101754111.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2fb7265da299a52889dca311860f9ca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, kripto para, kripto para cüzdanı, sahte polis, dolandırıcılık
antalya, kripto para, kripto para cüzdanı, sahte polis, dolandırıcılık

'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar

14:35 08.01.2026
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Antalya'da gece bir kişinin evine sahte polis baskını yapan şüpheliler, 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı.
Antalya'da sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle bir eve baskın düzenleyen şüpheliler, ev sahibinin soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı. Aralarında polis memurunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Polis yelekleriyle eve sahte operasyon yaptılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.
Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin de de bulunduğu 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
TÜRKİYE
Hukuk öğrencisinden TOKİ vurgunu: Sahte siteyle tuzağa düşürdü
12 Aralık 2025, 16:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала