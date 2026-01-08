https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/polisiz-diyerek-evini-bastilar-4-milyon-dolarlik-kripto-parayi-caldilar-1102586109.html

'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar

'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar

Antalya'da gece bir kişinin evine sahte polis baskını yapan şüpheliler, 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Antalya'da sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle bir eve baskın düzenleyen şüpheliler, ev sahibinin soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı. Aralarında polis memurunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Polis yelekleriyle eve sahte operasyon yaptılarAntalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin de de bulunduğu 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

