https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/polisiz-diyerek-evini-bastilar-4-milyon-dolarlik-kripto-parayi-caldilar-1102586109.html
'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar
'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar
Sputnik Türkiye
Antalya'da gece bir kişinin evine sahte polis baskını yapan şüpheliler, 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T14:35+0300
2026-01-08T14:35+0300
2026-01-08T14:35+0300
türki̇ye
antalya
kripto para
kripto para cüzdanı
sahte polis
dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg
Antalya'da sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle bir eve baskın düzenleyen şüpheliler, ev sahibinin soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı. Aralarında polis memurunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Polis yelekleriyle eve sahte operasyon yaptılarAntalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin de de bulunduğu 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/hukuk-ogrencisinden-toki-vurgunu-sahte-siteyle-tuzaga-dusurdu-1101754111.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2fb7265da299a52889dca311860f9ca5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, kripto para, kripto para cüzdanı, sahte polis, dolandırıcılık
antalya, kripto para, kripto para cüzdanı, sahte polis, dolandırıcılık
'Polisiz' diyerek evini bastılar, 4 milyon dolarlık kripto parayı çaldılar
Antalya'da gece bir kişinin evine sahte polis baskını yapan şüpheliler, 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı.
Antalya'da sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle bir eve baskın düzenleyen şüpheliler, ev sahibinin soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı. Aralarında polis memurunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
Polis yelekleriyle eve sahte operasyon yaptılar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.
Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin de de bulunduğu 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.