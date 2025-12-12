https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/hukuk-ogrencisinden-toki-vurgunu-sahte-siteyle-tuzaga-dusurdu-1101754111.html

Hukuk öğrencisinden TOKİ vurgunu: Sahte siteyle tuzağa düşürdü

Hukuk öğrencisinden TOKİ vurgunu: Sahte siteyle tuzağa düşürdü

Bursa'da 20 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi kurduğu sahte TOKİ başvuru sitesiyle vurgun yaptı. 53 kişiyi dolandıran kız öğrenci yakalandı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi kurduğu sahte TOKİ başvuru sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Kendisine ulaşan mağdurlara 'gidin polise şikayet edin, uykum var benim' diyerek alay eden şüphelinin bir arkadaşına da "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği ortaya çıktı.İki kez dolandırdı bir de dalga geçtiSabah'ın haberine göre, E.A. isimli hukuk fakültesi öğrencisi genç kadın, internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu. Ev sahibi olacağını düşünen çok sayıda vatandaş, başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede verilen numarayı aradı. E.A., mağdurları bu kez de "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor" diyerek ikinci kez dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise genç kadının, "Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim" diyerek telefonu kapattığı belirlendi.Şikâyetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığını tespit etti. Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği ortaya çıktı.53 kişi şikayetçi olduEmniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi. Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bugüne kadar başvurmayan mağdurların da siber polisine başvurması istendi.

