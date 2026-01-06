https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kar-ve-buzlanma-egitimi-vurdu-6-ocak-sali-hangi-iller-tatil-oldu-1102507092.html

Kar ve buzlanma eğitimi vurdu: 6 Ocak Salı hangi iller tatil oldu?

Sputnik Türkiye

Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Kulp, Sason ve Kozluk ilçelerinde eğitim durdu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Ülke genelinde etkili olan kar yağışları özellikle doğu illerinde eğitimi olumsuz etkiledi.Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, ulaşımda yaşanan sorunlar sebebiyle 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle kırsaldaki birleştirilmiş sınıflı köy okullarında eğitim durduruldu. İlçe merkezinde ise eğitim normal seyrinde devam edecek.Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde de kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda 6 Ocak’ta eğitime 1 gün ara verildi. Yetkililer, hava koşullarına göre yeni kararların alınabileceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/kar-ve-buzlanma-nedeniyle-bazi-illerde-egitime-ara-verildi-5-ocak-pazartesi-tatil-olan-il-ve-1102476794.html

