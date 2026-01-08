https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/meteorolojiden-istanbul-dahil-63-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1102569745.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 63 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak

2026-01-08T06:38+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ocak Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerine seyredecek.Meteoroloji Türkiye'nin 63 ili için sarı kodlu yağış uyarısıAfyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova ve Düzce'de sarı kodlu uyarı meteorolojik uyarı verildi.Rüzgarın hızı saatte 90 km'ye çıkıyorYağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Bursa 16°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çanakkale 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Kırklareli 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEÇok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Denizli 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İzmir 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Muğla 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Adana 17°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.Antalya 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hatay 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.Isparta 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Ankara 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.Eskişehir 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.Kayseri 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Konya 15°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Güney kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve zamanla yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Bolu 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. Gece saatlerinden sonra kar yağışlı.Düzce 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Sinop 20°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.Zonguldak 18°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Amasya 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.Rize 19°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.Samsun 18°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.Trabzon 20°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum 1°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.Kars 1°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.Malatya 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Van 5°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Batman 3°CParçalı bulutlu.Diyarbakır 1°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu.Gaziantep 10°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu.Mardin 15°CParçalı bulutlu.

