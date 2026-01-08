Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/mario-balotellinin-yeni-adresi-belli-oldu-1102567393.html
İtalyan futbolcu Mario Balotelli, kariyerindeki 14. transferini gerçekleştirerek Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ittifaq takımıyla sözleşme imzaladı.
35 yaşındaki Mario Balotelli, Al-Ittifaq ekibiyle 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Balotelli'nin 9 Ocak’ta takıma katılacağı, sözleşmenin ise 12 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. Son olarak Serie A ekibi Genoa’da forma giyen İtalyan futbolcu, geçen sezon çıktığı 6 maçta gol kaydedememişti. Kariyerinde toplam 189 gol atan deneyimli oyuncu, bunların 30’unu Manchester City formasıyla attı. Genoa'yla sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaklaşık 6 aydır kulüpsüz olan Balotelli, bu süreçte Maldivler’de bireysel çalışmalarını sürdürmüştü.Futbol hayatı boyunca birçok kulüpte forma giyen Balotelli’nin kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion ve Genoa gibi takımlar bulunuyor.
2020 yılında kurulan Dubai merkezli kulüp, BAE futbolunda birinci ligde mücadele ediyor.
35 yaşındaki Mario Balotelli, Al-Ittifaq ekibiyle 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Balotelli'nin 9 Ocak’ta takıma katılacağı, sözleşmenin ise 12 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. Son olarak Serie A ekibi Genoa’da forma giyen İtalyan futbolcu, geçen sezon çıktığı 6 maçta gol kaydedememişti.
Kariyerinde toplam 189 gol atan deneyimli oyuncu, bunların 30’unu Manchester City formasıyla attı. Genoa'yla sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaklaşık 6 aydır kulüpsüz olan Balotelli, bu süreçte Maldivler’de bireysel çalışmalarını sürdürmüştü.
Futbol hayatı boyunca birçok kulüpte forma giyen Balotelli’nin kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion ve Genoa gibi takımlar bulunuyor.