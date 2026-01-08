https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abhindistan-serbest-ticaret-anlasmasi-fransadan-hiz-cagrisi-1102582516.html

AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması: Fransa'dan hız çağrısı

dünya

johann wadephul

almanya

polonya

fransa

ab

avrupa birliği

hindistan

serbest ticaret antlaşması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasının hızla imzalanması gerektiğini söyledi.Barrot, Alman, Polonyalı ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, “AB ile Hindistan arasında büyük bir anlaşmanın önümüzdeki haftalarda sonuçlanması bekleniyor” dedi. Ocak ayı sonunda bu konuya özel bir zirve düzenleneceğini de ekledi.Bakan, anlaşmayı “iki bölge arasında stratejik yakınlaşmada belirleyici bir adım” olarak tanımladı.Almanya ve Polonya'dan destekBarrot’nun açıklamalarına, Polonya ve Almanya’dan da destek geldi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, anlaşmanın gecikmeden imzalanmasının çok önemli olduğunu söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise anlaşmayı “ekonomik çeşitlenme için önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Wadephul, bağımlılıkların azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bunun ülkeleri baskıya açık hale gelmekten koruyacağını ifade etti.Paketin içinde neler var?AB ile Hindistan arasındaki anlaşmanın yalnızca ticareti değil, güvenlik ve savunma alanlarını da kapsaması bekleniyor.AB tarafı, otomobil, alkollü içkiler ve şarap gibi ürünlerde pazara girişin kolaylaştırılmasını isterken; Yeni Delhi yönetimi tekstil ve ilaç ürünleri için daha geniş erişim talep ediyor.Brüksel verilerine göre AB, halihazırda Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. 2023 yılında iki taraf arasındaki mal ticareti 124 milyar euroya ulaştı ve bu rakam Hindistan’ın toplam ticaretinin yüzde 12’sinden fazlasını oluşturdu. Anlaşmayla ilgili zirvenin 27 ocakta yapılması planlanıyor.

almanya

polonya

fransa

hindistan

johann wadephul, almanya, polonya, fransa, ab, avrupa birliği, hindistan, serbest ticaret antlaşması