https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/istanbulda-ulasima-firtina-engeli-hangi-seferler-iptal-oldu-1102573719.html
İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?
İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T10:15+0300
2026-01-08T10:15+0300
2026-01-08T10:15+0300
türki̇ye
kadıköy
üsküdar
şehir hatları
beşiktaş
metro i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/03/1075147804_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_750a6d8662ec8bb14a80d0077a9fe45f.jpg
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.Hangi vapur seferleri iptal oldu?İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyleAşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.Teleferik seferlerine de iptalMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/akomdan-istanbul-icin-tarihli-uyari-yogun-kar-yagisi-geliyor-1102572921.html
türki̇ye
kadıköy
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/03/1075147804_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6166f08edcdf5dcdde685e64d02fb343.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadıköy, üsküdar, şehir hatları, beşiktaş, metro i̇stanbul
kadıköy, üsküdar, şehir hatları, beşiktaş, metro i̇stanbul
İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Hangi vapur seferleri iptal oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada,
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş,
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp,
Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç,
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve
Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarında seferler, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.
Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.
Teleferik seferlerine de iptal
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.