https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/istanbulda-ulasima-firtina-engeli-hangi-seferler-iptal-oldu-1102573719.html
İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?
İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi. 08.01.2026
2026-01-08T10:15+0300
2026-01-08T10:15+0300
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.Hangi vapur seferleri iptal oldu?İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyleAşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.Teleferik seferlerine de iptalMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.
kadıköy, üsküdar, şehir hatları, beşiktaş, metro i̇stanbul
İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?

10:15 08.01.2026
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Hangi vapur seferleri iptal oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle
Sedef Adası-Büyükada,
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada,
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş,
Adalar-Beşiktaş,
Bostancı-Adalar Ring,
Beykoz-Sarıyer,
Kabataş-Çengelköy,
Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy,
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp,
Kadıköy-Beşiktaş,
Rumeli Kavağı-Eminönü,
Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç,
Kadıköy-Karaköy-Eminönü,
Kadıköy-Kabataş,
Kabataş-Adalar,
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve
Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarında seferler, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.
Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Teleferik seferlerine de iptal

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.
