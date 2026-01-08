https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/istanbulda-ulasima-firtina-engeli-hangi-seferler-iptal-oldu-1102573719.html

İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?

İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Hangi seferler iptal oldu?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T10:15+0300

2026-01-08T10:15+0300

2026-01-08T10:15+0300

türki̇ye

kadıköy

üsküdar

şehir hatları

beşiktaş

metro i̇stanbul

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.Hangi vapur seferleri iptal oldu?İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyleAşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.Teleferik seferlerine de iptalMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.

türki̇ye

kadıköy

üsküdar

