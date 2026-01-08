https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/israil-suriye-gorusmesi-gerceklesti-abd-bu-gorusmelerden-ne-kazanmayi-bekliyor-1102582994.html
İsrail-Suriye görüşmesi gerçekleşti: ABD bu görüşmelerden ne kazanmayı bekliyor?
İsrail-Suriye görüşmesi gerçekleşti: ABD bu görüşmelerden ne kazanmayı bekliyor?
Sputnik Türkiye
08.01.2026
İsrail ve Suriye arasında müzakereler yeniden başlamış, son görüşme hafta başında Paris'te gerçekleşmişti. Görüşmelerden sonra İsrail "ortak hedeflere ulaşmak ve Suriye'deki Dürzilerin korunması için diyaloğa devam edilmesi kararı alındığını" duyurdu. İsrail'in iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde ekonomik işbirliğini ilerletmeye ve bölgesel barış ve istikrara bağlılığını sunduğu ileri sürüldü. Peki bu adım neyin göstergesi? İsrail bu görüşmelerden somut olarak ne bekliyor? Trump yönetimi bu görüşmelerden ne kazanmayı hedefliyor? Gazeteci Musa Özuğurlu, Sputnik'e anlattı.
İsrail ve Suriye arasında müzakereler yeniden başlamış, son görüşme hafta başında Paris’te gerçekleşmişti. Görüşmelerden sonra İsrail "ortak hedeflere ulaşmak ve Suriye'deki Dürzilerin korunması için diyaloğa devam edilmesi kararı alındığını" duyurdu. İsrail'in iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde ekonomik işbirliğini ilerletmeye ve bölgesel barış ve istikrara bağlılığını sunduğu ileri sürüldü. Peki bu adım neyin göstergesi? İsrail bu görüşmelerden somut olarak ne bekliyor? Trump yönetimi bu görüşmelerden ne kazanmayı hedefliyor? Gazeteci Musa Özuğurlu, Sputnik’e anlattı.
‘Bu durum gerçekten de İsrail'in başını ağrıtmayacak bir Orta Doğu planıyla ilgili önemli adımlardan biri’
Gazeteci Musa Özuğurlu, İsrail-Suriye görüşmesini şu sözlerle değerlendirdi:
“İsrail zaten uzun zamandır Suriye'ye girmeye çalışıyordu. Yani şu anlamda girmeye çalışıyordu, Suriye'de daha önce her platformda İsrail karşıtı bir bir yönetim söz konusuydu. Bunun sonucu olarak da Suriye yönetimi İsrail'e karşı savaşan bir takım örgütleri destekliyordu. Fakat Şara yönetiminin gelmesiyle beraber yeni bir dönemi başlatma fırsatı doğdu İsrail açısından, o da şu: bir taraftan kontrol edebilecekleri bir yönetim, diğer taraftansa kendilerine karşı savaşan örgütler ve oluşumlara da desteği kesecek olan hatta gerektiğinde kendileriyle birlikte bunlara karşı savaşacak bir oluşum istiyorlar ve bu da şu anda yönetime gelmiş durumda. Çünkü bu Şara yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olacak bir yönetim. Diğer taraftan bölgedeki daha önceki İsrail ile normalleşmelere bakacak olursak Suudi Arabistan gibi Körfez yönetimlerine bağlı bir yönetim. Bu ülkelerin hepsinin ABD ile aralarının çok iyi olduğunu, müttefik olduklarını, birlikte hareket ettiklerini biliyoruz. İsrail'in ABD ile birlikte hareket etmesi nedeniyle Şara yönetimi Amerika'nın da isteğiyle İsrail'le ilişkilerini düzeltecektir, böylece İsrail'in başını ağrıtacak herhangi bir unsur Suriye'de kalmayacak. Bu sebeplerden dolayı bu adım gerçekten de İsrail'in uzun yıllardır gerçekleştirmeye çalıştığı planıyla ilgili olarak yani başını ağrıtmayacak bir Orta Doğu planıyla ilgili olarak en önemli adımlardan birisi olarak görülebilir.”
‘Trump, Orta Doğu’da kendi lehine bir istirarın olduğu düzen istiyor’
Gazeteci Musa Özuğurlu, ABD’nin bölgede kendi lehine bir düzen istediğini söyledi:
“Trump yönetimi ne kazanacak? Trump yönetimi sonuç itibari ile Orta Doğu'da istikrarın olduğu yani kendi lehine bir istikrarın olduğu bir düzen istiyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da ABD’nin artık her zaman müdahale etmek zorunda kalacağı bir ortamdan çıkılacak ve kendisinin en önemli müttefiki olan İsrail'in bir şekilde rahatsız edilmeyeceği bir isteklerinin kabul edildiği bir ortam olacak ki bu da gerçekten ABD açısından en önemli kazanımlardan birisi olabilir. Çünkü Orta Doğu'daki en önemli konu aslında Filistin meselesi ve bunun da en önemli taraflarından da bir tanesi İsrail. İsrail’e karşı olunmasının ana sebebi bu. Filistin “sorun olarak” görülmediği zaman bir rahatlık yaşanacak ve İsrail rahat edecek bu da ABD’yi rahatlatacak.”
“Normalleşme kısa vadede elbette sorunlu olacaktır ama yani bir mutabakat yapıldığına göre yavaş da olsa ilerler. Diğer yandan İsrail'in mesela Şii unsurlarla veya direniş adı verilen unsurlarla bir problemi vardı fakat HTŞ gibi unsurlarla çok da bir problemi yok. Dolayısıyla şimdi HTŞ'yi istememesi için herhangi bir sebep de yok. Diğer yandan HTŞ için ve İsrail'le normalleşme demek ABD ile İngiltere ile Fransa'yla ve diğer Orta Doğu'daki Suudi Arabistan ve buna benzer ülkelerle ilişkilerin daha geliştirilmesi demek. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi bunlar zaten Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyorlar dolayısıyla dış dünyada kabul görebilmesi için İsrail'le anlaşması gerekiyor. Kısa vadede elbette dediğim gibi bir takım sorunlar çıkacaktır ama bunlar yavaş yavaş oturacaktır.”