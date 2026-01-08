https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/iskur-acikladi-2025-yilinda-en-cok-aranan-meslekler-belli-oldu-1102574769.html

İŞKUR açıkladı: 2025 yılında en çok aranan meslekler belli oldu

İŞKUR açıkladı: 2025 yılında en çok aranan meslekler belli oldu

Sputnik Türkiye

İŞKUR, geçen yıl en çok aranan meslekleri açıkladı. Verilere göre 2025 yılında en çok özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanları ile reyon görevlisi arandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2025 aylık istatistik bültenini açıkladı. Aralık ayında kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 olarak belirtilirken en çok aranan meslekler özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi oldu. En fazla işe eleman açığı ise imalat sektöründe yaşandı. İş arayanların sayısı 2 milyonu geçtiİŞKUR bülteninde yer alan detaylara göre, aralık ayında kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 kişi oldu. Kayıtlı iş arayanların yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 19,8’i 15-24 yaş grubunda oldu.Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 49.826’sı (yüzde 60,8) erkek, 32.166’sı (yüzde 39,2) kadın olmak üzere 81.992 işe yerleşme gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 1.478.405 işe yerleştirmeye aracılık edildi.En fazla güvenlik görevlisi arandı2025 yılında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında olurken, mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.İŞKUR Ocak-Aralık 2025 döneminde 573.763 kadın, 503.327 genç, 48.771 engelli ve 296.926 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık edildi.Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 161.060 olurken, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2.435.200 açık iş alındı.Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (861.486 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yer aldı.

