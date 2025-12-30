https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kasimda-issizlik-artti-turkiye-genelinde-issiz-sayisi-3-milyon-98-bin-kisi-olarak-belirlendi-1102368052.html
Kasım'da işsizlik arttı: Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi
Kasım'da işsizlik arttı: Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi
Sputnik Türkiye
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T14:45+0300
2025-12-30T14:45+0300
2025-12-30T14:45+0300
ekonomi̇
i̇şsizlik
enflasyon
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f1e71f7393f9e55a09fe01f5cba5457e.jpg
Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.İşsizlik oranları Kasım 2025Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 54 bin artışla 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/memur-ve-emekli-zamlari-ne-kadar-olacak-1102320229.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0fc3040d6fb6992b0eb5c84ebec94a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇şsizlik, enflasyon, ekonomi
i̇şsizlik, enflasyon, ekonomi
Kasım'da işsizlik arttı: Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.
İşsizlik oranları Kasım 2025
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 54 bin artışla 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak hesaplandı.