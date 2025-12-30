Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Kasım'da işsizlik arttı: Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi
Kasım'da işsizlik arttı: Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi
Sputnik Türkiye
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
2025-12-30T14:45+0300
2025-12-30T14:45+0300
Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.İşsizlik oranları Kasım 2025Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 54 bin artışla 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak hesaplandı.
Sputnik Türkiye
14:45 30.12.2025
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

İşsizlik oranları Kasım 2025

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 54 bin artışla 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak hesaplandı.
