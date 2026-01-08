https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abdnin-gronlanda-saldirmasi-halinde-avrupanin-caydirma-plani-hazirladigi-iddia-edildi-dogrudan-1102576969.html
ABD'nin Grönland’a saldırması halinde Avrupa’nın caydırma planı hazırladığı iddia edildi: ‘Doğrudan çatışma uyarısı’
ABD merkezli haber kuruluşu Politico, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'nin Grönland’a saldırması halinde bir caydırma planı hazırladıklarını öne sürdü. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102519134_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d20c1d4d107716c8b1b951da5fd46942.jpg
Politico'nun söz konusu haberinde, Avrupalı yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump'ın giderek sertleşen söylemini artık görmezden gelmediğini ve Trump'ı durdurmanın bir yolunu bulmak için 'çaresizce' bir plan aradığı iddia edildi.Alman hükümetinden ismi açıklanmayan bir temsilcinin açıklamalarına yer verilen haberde, şu cümleler yer aldı:Batı medyası Amerikan yönetiminin Grönland’ın satın alınmasına ilişkin, silahlı güçlerin kullanılması da dahil olmak üzere, birkaç seçeneği tartıştığını yazmıştı. Buna karşın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin oraya müdahale etmeyi planlamadığını dile getirmişti.Pazar günü Donald Trump, Venezuela’daki askeri operasyonun ardından ABD’nin Grönland’a da ihtiyaç duyduğu görüşünü dile getirerek, adanın ulusal güvenlik açısından stratejik önemine dikkat çekmişti. Yine Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller’ın eşi, X sosyal ağında Grönland haritasının Amerikan bayrağının renkleriyle boyandığı ve “Yakında” yazısının yer aldığı bir görsel paylaşmıştı. Buna yanıt olarak Danimarka’nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen, ABD ile müttefiklik ilişkilerini hatırlatarak Kopenhag’ın krallığın toprak bütünlüğüne tam saygı beklediğini vurgulamıştı. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise görseli yorumlarken bunun saygısızlık anlamına geldiğini söylerek paniğe kapılmak için hiçbir neden olmadığına dair güvenini de dile getirmişti'AB, Trump ile doğrudan çatışmaya hazırlanmalı'Yine Politico adı açıklanmayan bir AB diplomatına dayandırarak verdiği haberde, Avrupa Birliği’nde ABD Başkanı Trump’ın Grönland üzerindeki iddiaları nedeniyle onunla doğrudan bir çatışmaya hazırlık çağrıları yapıldığını iddia etti.Söz konusu diplomatın gazeteye yaptığı açıklamada, “Trump ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmalıyız. O saldırgan bir tutum içinde ve bizim de tam hazırlık halinde olmamız gerekiyor” dedi.Aynı haberde daha önce Avrupalı hükümetlerin Grönland’ı ele geçirme yönündeki Trump’ın tehditlerinin 'ciddiyetini kavramamışken' artık bunun farkına varmış durumda oldukları kaydedildi. Politico, Avrupalı yetkililerin ABD liderinin giderek sertleşen söylemini artık görmezden gelmediklerini ve onu durdurmanın yolunu bulmak için 'çaresizce bir plan aradıklarını' vurguladı.Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Eyaleti Valisi Jeff Landry’nin Grönland Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmuştu. Daha sonra Vali, ABD’nin adayı kendi parçası haline getirme niyetini doğrulamıştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise o dönemde ABD’nin yeni özel temsilcisinin açıklamalarından son derece rahatsız olduğunu belirterek ABD Büyükelçisi’ni Kopenhag’a çağıracağını ve açıklama talep edeceğini söylemişti. Danimarka ve Grönland başbakanları Mette Frederiksen ile Jens-Frederik Nielsen, ortak bir açıklamayla Amerika’yı adayı ele geçirmekten vazgeçmesi konusunda uyardı ve ortak toprak bütünlüklerine saygı beklediklerini ifade etmişti.NATO Genel Sekreteri yeşil ışık mı yaktı?NATO Genel Sekreteri Mark Rutte CNN’e verdiği röportajda Grönland’ın kendi topraklarında Amerikan askeri varlığını artırmaya hazır olduğunu söyledi.Washington’u ada konusunda ilhak yerine iş birliği yolunu seçmeye ikna etmenin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Rutte, şu cümleleri kaydetmişti:
Politico'nun söz konusu haberinde, Avrupalı yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump'ın giderek sertleşen söylemini artık görmezden gelmediğini ve Trump'ı durdurmanın bir yolunu bulmak için 'çaresizce' bir plan aradığı iddia edildi.
Alman hükümetinden ismi açıklanmayan bir temsilcinin açıklamalarına yer verilen haberde, şu cümleler yer aldı:
Avrupalı bakanlar, ABD başkanının Danimarka toprağını ele geçirme çağrısına verilecek yanıt üzerinde çalışıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD’nin Grönland’a saldırmaya ya da adayı ele geçirmeye kalkışması durumunda Avrupa’nın caydırıcılığını içerebilecek ve ayrıca Grönland’ın hemen yakın çevresinde NATO varlığının güçlendirilmesini kapsayabilecek bir plan üzerinde meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor.
Batı medyası Amerikan yönetiminin Grönland’ın satın alınmasına ilişkin, silahlı güçlerin kullanılması da dahil olmak üzere, birkaç seçeneği tartıştığını yazmıştı. Buna karşın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin oraya müdahale etmeyi planlamadığını dile getirmişti.
Pazar günü Donald Trump, Venezuela’daki askeri operasyonun ardından ABD’nin Grönland’a da ihtiyaç duyduğu görüşünü dile getirerek, adanın ulusal güvenlik açısından stratejik önemine dikkat çekmişti.
Yine Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller’ın eşi, X sosyal ağında Grönland haritasının Amerikan bayrağının renkleriyle boyandığı ve “Yakında” yazısının yer aldığı bir görsel paylaşmıştı. Buna yanıt olarak Danimarka’nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen, ABD ile müttefiklik ilişkilerini hatırlatarak Kopenhag’ın krallığın toprak bütünlüğüne tam saygı beklediğini vurgulamıştı. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise görseli yorumlarken bunun saygısızlık anlamına geldiğini söylerek paniğe kapılmak için hiçbir neden olmadığına dair güvenini de dile getirmişti
'AB, Trump ile doğrudan çatışmaya hazırlanmalı'
Yine Politico adı açıklanmayan bir AB diplomatına dayandırarak verdiği haberde, Avrupa Birliği’nde ABD Başkanı Trump’ın Grönland üzerindeki iddiaları nedeniyle onunla doğrudan bir çatışmaya hazırlık çağrıları yapıldığını iddia etti.
Söz konusu diplomatın gazeteye yaptığı açıklamada, “Trump ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmalıyız. O saldırgan bir tutum içinde ve bizim de tam hazırlık halinde olmamız gerekiyor” dedi.
Aynı haberde daha önce Avrupalı hükümetlerin Grönland’ı ele geçirme yönündeki Trump’ın tehditlerinin 'ciddiyetini kavramamışken' artık bunun farkına varmış durumda oldukları kaydedildi. Politico, Avrupalı yetkililerin ABD liderinin giderek sertleşen söylemini artık görmezden gelmediklerini ve onu durdurmanın yolunu bulmak için 'çaresizce bir plan aradıklarını' vurguladı.
Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Eyaleti Valisi Jeff Landry’nin Grönland Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmuştu. Daha sonra Vali, ABD’nin adayı kendi parçası haline getirme niyetini doğrulamıştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise o dönemde ABD’nin yeni özel temsilcisinin açıklamalarından son derece rahatsız olduğunu belirterek ABD Büyükelçisi’ni Kopenhag’a çağıracağını ve açıklama talep edeceğini söylemişti. Danimarka ve Grönland başbakanları Mette Frederiksen ile Jens-Frederik Nielsen, ortak bir açıklamayla Amerika’yı adayı ele geçirmekten vazgeçmesi konusunda uyardı ve ortak toprak bütünlüklerine saygı beklediklerini ifade etmişti.
NATO Genel Sekreteri yeşil ışık mı yaktı?
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte CNN’e verdiği röportajda Grönland’ın kendi topraklarında Amerikan askeri varlığını artırmaya hazır olduğunu söyledi.
Washington’u ada konusunda ilhak yerine iş birliği yolunu seçmeye ikna etmenin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Rutte, şu cümleleri kaydetmişti:
Özellikle Grönland konusunda, oraya ilave Amerikan birliklerinin konuşlandırılması meselesinin tamamen tartışmaya açık olduğunu biliyorum. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Gerekli anlaşmalar mevcut.