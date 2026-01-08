https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/ingilterede-roma-kalintilari-roma-donemine-ait-sanayi-merkezi-bulundu-1102580323.html

İngiltere'de Roma kalıntıları: Roma dönemine ait sanayi merkezi bulundu

İngiltere'de Roma kalıntıları: Roma dönemine ait sanayi merkezi bulundu

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin Sunderland kentinde yapılan kazılarda Roma dönemine ait dev bir üretim merkezi ortaya çıkarıldı. Nehir kıyısında bulunan 800’den fazla bileme... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T13:42+0300

2026-01-08T13:42+0300

2026-01-08T13:42+0300

yaşam

avrupa

britanya

sunderland

roma

ordu

kazı

arkeolojik kazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102584288_0:79:487:353_1920x0_80_0_0_4c08f084c6bf2bbcdcf8e0d0ff31ab0b.png

Arkeologlar, Sunderland’da Roma dönemine ait bugüne kadar bilinmeyen büyük bir üretim alanına dair çarpıcı bulgulara ulaştı. River Wear kıyısındaki kazılarda, silah ve alet bilemekte kullanılan 800’den fazla taş bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, nehir kıyısında hala yüzlerce, hatta binlerce taşın gömülü olabileceğini belirtiyor. Bu keşfin, kuzey İngiltere’de son yüzyılın en önemli Roma buluntularından biri olduğu ifade edildi.Roma ordusu için üretim yapılmış olabilir Bulunan taşların, Roma askerlerinin kullandığı kılıç ve kesici aletleri bilemek için üretildiği aktarıldı. Proje lideri Gary Bankhead, Britanya genelinde bugüne kadar yaklaşık 250 benzer taş bulunduğunu, bu nedenle tek bir alanda 800’den fazlasının ortaya çıkmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bölgedeki kum taşının nehrin bir yakasında çıkarıldığını, diğer yakasında ise işlenerek ticarete hazır hale getirildiğini belirtiyor.Taş çapalar ticaretin ipucunu verdi Kazılarda 11 adet taş çapa da bulundu. Bunun, kuzey Avrupa’daki nehirlerde şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olduğu aktarıldı. Bu bulgunun, bölgenin Roma döneminde önemli bir ticaret noktası olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Taşların tamamının kırık olması da dikkat çekti. Bankhead, sağlam ürünlerin taşınıp satıldığını, kırılanların ise üretim alanında kaldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/leonardo-da-vincinin-ciziminden-dna-elde-edildi-dehasinin-sirri-cozulebilecek-mi-1102572315.html

britanya

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, britanya, sunderland, roma, ordu, kazı, arkeolojik kazı