İngiltere'de Roma kalıntıları: Roma dönemine ait sanayi merkezi bulundu
İngiltere'de Roma kalıntıları: Roma dönemine ait sanayi merkezi bulundu
İngiltere'nin Sunderland kentinde yapılan kazılarda Roma dönemine ait dev bir üretim merkezi ortaya çıkarıldı. Nehir kıyısında bulunan 800'den fazla bileme taşı, bölgenin Roma sanayisinde kilit rol oynadığını gösteriyor.
2026-01-08T13:42+0300
2026-01-08T13:42+0300
Arkeologlar, Sunderland’da Roma dönemine ait bugüne kadar bilinmeyen büyük bir üretim alanına dair çarpıcı bulgulara ulaştı. River Wear kıyısındaki kazılarda, silah ve alet bilemekte kullanılan 800’den fazla taş bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, nehir kıyısında hala yüzlerce, hatta binlerce taşın gömülü olabileceğini belirtiyor. Bu keşfin, kuzey İngiltere’de son yüzyılın en önemli Roma buluntularından biri olduğu ifade edildi.Roma ordusu için üretim yapılmış olabilir Bulunan taşların, Roma askerlerinin kullandığı kılıç ve kesici aletleri bilemek için üretildiği aktarıldı. Proje lideri Gary Bankhead, Britanya genelinde bugüne kadar yaklaşık 250 benzer taş bulunduğunu, bu nedenle tek bir alanda 800’den fazlasının ortaya çıkmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bölgedeki kum taşının nehrin bir yakasında çıkarıldığını, diğer yakasında ise işlenerek ticarete hazır hale getirildiğini belirtiyor.Taş çapalar ticaretin ipucunu verdi Kazılarda 11 adet taş çapa da bulundu. Bunun, kuzey Avrupa’daki nehirlerde şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olduğu aktarıldı. Bu bulgunun, bölgenin Roma döneminde önemli bir ticaret noktası olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Taşların tamamının kırık olması da dikkat çekti. Bankhead, sağlam ürünlerin taşınıp satıldığını, kırılanların ise üretim alanında kaldığını belirtti.
İngiltere'de Roma kalıntıları: Roma dönemine ait sanayi merkezi bulundu

13:42 08.01.2026
Abone ol
İngiltere’nin Sunderland kentinde yapılan kazılarda Roma dönemine ait dev bir üretim merkezi ortaya çıkarıldı. Nehir kıyısında bulunan 800’den fazla bileme taşı, bölgenin Roma sanayisinde kilit rol oynadığını gösteriyor.
Arkeologlar, Sunderland’da Roma dönemine ait bugüne kadar bilinmeyen büyük bir üretim alanına dair çarpıcı bulgulara ulaştı. River Wear kıyısındaki kazılarda, silah ve alet bilemekte kullanılan 800’den fazla taş bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, nehir kıyısında hala yüzlerce, hatta binlerce taşın gömülü olabileceğini belirtiyor. Bu keşfin, kuzey İngiltere’de son yüzyılın en önemli Roma buluntularından biri olduğu ifade edildi.

Roma ordusu için üretim yapılmış olabilir

Bulunan taşların, Roma askerlerinin kullandığı kılıç ve kesici aletleri bilemek için üretildiği aktarıldı. Proje lideri Gary Bankhead, Britanya genelinde bugüne kadar yaklaşık 250 benzer taş bulunduğunu, bu nedenle tek bir alanda 800’den fazlasının ortaya çıkmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bölgedeki kum taşının nehrin bir yakasında çıkarıldığını, diğer yakasında ise işlenerek ticarete hazır hale getirildiğini belirtiyor.
Taş çapalar ticaretin ipucunu verdi

Kazılarda 11 adet taş çapa da bulundu. Bunun, kuzey Avrupa’daki nehirlerde şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olduğu aktarıldı. Bu bulgunun, bölgenin Roma döneminde önemli bir ticaret noktası olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Taşların tamamının kırık olması da dikkat çekti. Bankhead, sağlam ürünlerin taşınıp satıldığını, kırılanların ise üretim alanında kaldığını belirtti.
