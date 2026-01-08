https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/ibb-iddianamesindeki-bazi-saniklara-yonelik-adli-kontrol-tedbirlerinde-degisiklige-gidildi-1102568397.html

İBB iddianamesindeki bazı sanıklara yönelik adli kontrol tedbirlerinde değişikliğe gidildi

İBB iddianamesindeki bazı sanıklara yönelik adli kontrol tedbirlerinde değişikliğe gidildi

Sputnik Türkiye

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında iddianamedeki bazı sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerini kaldırdı, bazı... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T02:42+0300

2026-01-08T02:42+0300

2026-01-08T02:42+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

iddianame

ekrem i̇mamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094792113_1:0:1126:633_1920x0_80_0_0_1b5f1bd042a9b2a60ea18bcd47c3a0a0.jpg

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB iddianamesindeki bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklara verilen adli kontrol kararlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla dosya incelemesi yapıldı.İnceleme sonucunda mahkeme, 53 sanık hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde verilen adli kontrol hükümlerinin devamına, 39 sanığa 'belirlenen yerlere başvurmak' şeklinde verilen adli kontrol kararının ise kaldırılmasına hükmetti.Mahkeme, sanıklar Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar yönünden uygulanan 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırarak, haftanın her pazartesi günü 'imza atma' şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.Adem Soytekin'in de bulunduğu tutuklu 8 sanığın cezaevinde olması nedeniyle haklarındaki 'belirlenen yerlere başvurma' şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına da hükmedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/aydin-valiliginden-hayir-amacli-domuz-eti-dagitildi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1102568018.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), iddianame, ekrem i̇mamoğlu