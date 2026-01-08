Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/aydin-valiliginden-hayir-amacli-domuz-eti-dagitildi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1102568018.html
Aydın Valiliği'nden 'hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı' iddialarıyla ilgili açıklama
Aydın Valiliği'nden 'hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı' iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte domuz eti yedirdiği yönündeki iddiaların 2015 yılına ait olduğunu, güncel bir durum olmadığı yönünde... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T00:49+0300
2026-01-08T00:49+0300
türki̇ye
aydın valiliği
efeler
domuz eti
aydın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092482388_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_816ee885d9e267106cf4c61878b80f15.jpg
Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirdiği yönündeki haberlerle ilgili yazıl bir açıklama yaptı.İddiaların 2015 yılına ait olduğunu aktaran valilik o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada söz konusu haberlerin kamuoyunda iddia edilen eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış algıya yol açtığının görüldüğü belirtildi.Açıklamada ayrıca, iddiada adı geçen C.C. hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda bazı adreslerde denetimler gerçekleştirildiği, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği bildirildi.Açıklamada tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulandı.Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü de ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trafik-cezalarinin-artirilmasina-yonelik-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifinin-ilk-2-maddesi-genel-1102566556.html
türki̇ye
efeler
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092482388_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_57a330c70ab04a5581a47d789be056a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aydın valiliği, efeler, domuz eti, aydın
aydın valiliği, efeler, domuz eti, aydın

Aydın Valiliği'nden 'hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

00:49 08.01.2026
© AAYemek
Yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AA
Abone ol
Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte domuz eti yedirdiği yönündeki iddiaların 2015 yılına ait olduğunu, güncel bir durum olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.
Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirdiği yönündeki haberlerle ilgili yazıl bir açıklama yaptı.
İddiaların 2015 yılına ait olduğunu aktaran valilik o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada söz konusu haberlerin kamuoyunda iddia edilen eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış algıya yol açtığının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca, iddiada adı geçen C.C. hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda bazı adreslerde denetimler gerçekleştirildiği, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulandı.
Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü de ifade edildi.
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi
Dün, 22:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала