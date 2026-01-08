https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/aydin-valiliginden-hayir-amacli-domuz-eti-dagitildi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1102568018.html
Aydın Valiliği'nden 'hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı' iddialarıyla ilgili açıklama
Aydın Valiliği'nden 'hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı' iddialarıyla ilgili açıklama
08.01.2026
Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirdiği yönündeki haberlerle ilgili yazıl bir açıklama yaptı.İddiaların 2015 yılına ait olduğunu aktaran valilik o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada söz konusu haberlerin kamuoyunda iddia edilen eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış algıya yol açtığının görüldüğü belirtildi.Açıklamada ayrıca, iddiada adı geçen C.C. hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda bazı adreslerde denetimler gerçekleştirildiği, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği bildirildi.Açıklamada tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulandı.Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü de ifade edildi.
Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirdiği yönündeki haberlerle ilgili yazıl bir açıklama yaptı.
İddiaların 2015 yılına ait olduğunu aktaran valilik o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada söz konusu haberlerin kamuoyunda iddia edilen eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış algıya yol açtığının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca, iddiada adı geçen C.C. hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda bazı adreslerde denetimler gerçekleştirildiği, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulandı.
Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü de ifade edildi.