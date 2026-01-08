Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/hamas-gazzenin-yonetiminin-bagimsiz-bir-komiteye-devredilmesini-kolaylastiracagiz-1102591011.html
Hamas: Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız
Hamas: Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız
Hamas, Gazze Şeridi’nde idari sorumluluğun bağımsız bir yönetim komitesine devredilmesini kolaylaştıracağını açıkladı. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, Gazze'nin tüm bölgelerini kapsayacak ve Hamas ile diğer grupların da oluşturulmasına onay verdiği bağımsız yönetim komitesinin kurulmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.Hamas'ın devir teslim sürecini ve komitenin çalışmalarını kolaylaştırmak için gayret edeceğini kaydeden Kasım, hareketin, Gazze Şeridi'ndeki idari düzenlemelerin bir parçası olmayacağına daha önceden karar verdiğini vurguladı. Hamas Sözcüsü Kasım'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in çekincelerine rağmen, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme" planının ikinci aşamasını gelecek hafta açıklayacağını aktaran Times of Israel gazetesinin haberinin ardından yapıldı. Times of Israel, Trump'ın bir aylık gecikmenin ardından, Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu "Barış Konseyi" ve diğer organları gelecek hafta açıklayacağını yazmıştı.
SON HABERLER
ortadoğu, gazze şeridi, hamas
ortadoğu, gazze şeridi, hamas

Hamas: Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız

Hamas, Gazze Şeridi'nde idari sorumluluğun bağımsız bir yönetim komitesine devredilmesini kolaylaştıracağını açıkladı. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasını duyurmaya hazırlandığı dönemde geldi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, Gazze'nin tüm bölgelerini kapsayacak ve Hamas ile diğer grupların da oluşturulmasına onay verdiği bağımsız yönetim komitesinin kurulmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.
Hamas'ın devir teslim sürecini ve komitenin çalışmalarını kolaylaştırmak için gayret edeceğini kaydeden Kasım, hareketin, Gazze Şeridi'ndeki idari düzenlemelerin bir parçası olmayacağına daha önceden karar verdiğini vurguladı.
Hamas Sözcüsü Kasım'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in çekincelerine rağmen, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme" planının ikinci aşamasını gelecek hafta açıklayacağını aktaran Times of Israel gazetesinin haberinin ardından yapıldı.
Times of Israel, Trump'ın bir aylık gecikmenin ardından, Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu "Barış Konseyi" ve diğer organları gelecek hafta açıklayacağını yazmıştı.
