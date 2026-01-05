https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/gazzede-10-filistinli-esir-serbest-birakildi-1102505187.html
Gazze’de 10 Filistinli esir serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Kızılhaç, Gazze’nin güneyinde serbest bırakılan 10 Filistinli esirin Deyr el-Belah’taki hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T21:57+0300
2026-01-05T21:57+0300
2026-01-05T21:57+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze şeridi
gazze
i̇srail
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
kızılhaç
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077964298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27b9145e4f4bb22d2352684f7bf65f7b.jpg
Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), ekiplerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından b10 Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi.Serbest bırakılan 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi. Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.
gazze şeridi
gazze
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077964298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09eeea93eebef8b78a228a0b6a7d8971.jpg
Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), ekiplerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından b10 Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi.
Serbest bırakılan 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi. Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.