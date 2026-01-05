Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/gazzede-10-filistinli-esir-serbest-birakildi-1102505187.html
Gazze’de 10 Filistinli esir serbest bırakıldı
Gazze’de 10 Filistinli esir serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Kızılhaç, Gazze’nin güneyinde serbest bırakılan 10 Filistinli esirin Deyr el-Belah’taki hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T21:57+0300
2026-01-05T21:57+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze şeridi
gazze
i̇srail
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
kızılhaç
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077964298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27b9145e4f4bb22d2352684f7bf65f7b.jpg
Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), ekiplerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından b10 Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi.Serbest bırakılan 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi. Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/israil-gazzenin-kuzeyinde-sari-hat-otesine-gecti-guneyi-bombaladi-1102497985.html
gazze şeridi
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077964298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09eeea93eebef8b78a228a0b6a7d8971.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze şeridi, gazze, i̇srail, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), kızılhaç, hamas
ortadoğu, gazze şeridi, gazze, i̇srail, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), kızılhaç, hamas

Gazze’de 10 Filistinli esir serbest bırakıldı

21:57 05.01.2026
© AA / Ashraf Amraİsrail ve Hamas arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Mısır ve Katar arabuluculuğuyla başlayan esir takası devam ediyor. Gazze'de Hamas tarafından Kızılhaç yetkililerine teslim edilen bir grup esir, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a götürüldü.
İsrail ve Hamas arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Mısır ve Katar arabuluculuğuyla başlayan esir takası devam ediyor. Gazze'de Hamas tarafından Kızılhaç yetkililerine teslim edilen bir grup esir, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© AA / Ashraf Amra
Abone ol
Uluslararası Kızılhaç, Gazze’nin güneyinde serbest bırakılan 10 Filistinli esirin Deyr el-Belah’taki hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), ekiplerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından b10 Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi.
Serbest bırakılan 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi. Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail, Gazze’nin kuzeyinde ‘sarı hat’ ötesine geçti, güneyi bombaladı
16:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала