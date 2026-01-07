Suriye'de çatışmalar tırmandı: Halep'te bombardıman başladı, Şam yönetimi SDG'yi vuruyor
16:14 07.01.2026 (güncellendi: 16:51 07.01.2026)
Suriye ordusu SDG mevzilerini vuruyor
Suriye'de SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar, ikinci günde tırmandı. İki mahalleden tahliyeler gerçekleşirken, SDG'nin tahliye koridorlarına saldırdığını söyleyen Suriye ordusu, Şam'dan SDG mevzilerine topçu ateşi başlattı.
Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, söz konusu iki mahalledeki tüm SDG mevzilerinin, sivil kayıplara yol açtığı belirtilen ve 'büyük bir tırmanış' olarak tanımlanan gelişmeler ile tekrarlanan saldırıların ardından 'meşru askeri hedef' olarak değerlendirileceğini bildirdi. Ordu, sivillerin kendi güvenlikleri için SDF mevzilerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Suriye yönetimi ayrıca SDG'nin insani tahliye koridorlarına saldırı düzenlediğini söyledi.
Açıklamaya göre Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de sokağa çıkma yasağı, çarşamba günü yerel saatle 15.00’te yürürlüğe girdi. Sivillere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde hareketten kaçınmaları talimatı verildi.
'Sınırlı operasyon başlatılıyor'
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep'te SDG'nin 'saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını' duyurmuştu.
Suriye ordusu ilk kez dron kafesi ile görüntülendi.
Dron saldırıları, topçu ateşleri
Etkilenen mahallelerde yaşayan sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için ordunun iki 'insani koridor' açtığı ve bu koridorların, sokağa çıkma yasağı uygulanmadan önce saat 15.00’e kadar halkın kullanımına sunulduğu açıklandı.
Suriye Sağlık Bakanlığı, ölü sayısıyla ilgili resmi verileri paylaştı ve çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını paylaştı.
Tahliye koridorlarından halk, sabah saatlerinden itibaren çatışma noktalarından ayrılmaya başladı.
10 Mart Mutabakatı ne durumda?
Yeniden alevlenen çatışmalar, Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart 2025’te imzalanan ve SDG kontrolündeki güçler ile kurumların Suriye devlet yapısına entegre edilmesini öngören anlaşmaya ilişkin siyasi görüşmelerin tıkanması ortamında yaşandı. Bu durum, siyasi süreçteki ilerleme eksikliğinin sahada tekrarlanan 'gerilim patlamalarını' körüklediği yönündeki endişeleri artırdı.
Çatışmalar, özellikle stratejik konumu ve karmaşık güvenlik kontrolü nedeniyle uzun süredir hassas birer 'gerilim noktası' olarak görülen Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresinde, Halep’te zaten kırılgan olan güvenlik düzenlemelerini daha da zorladı.