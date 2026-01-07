https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suriyede-catismalar-tirmandi-sam-yonetimi-sdgyi-vuruyor-1102559354.html

Suriye'de çatışmalar tırmandı: Halep'te bombardıman başladı, Şam yönetimi SDG'yi vuruyor

Suriye'de çatışmalar tırmandı: Halep'te bombardıman başladı, Şam yönetimi SDG'yi vuruyor

Sputnik Türkiye

Suriye'de SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar, ikinci günde tırmandı. İki mahalleden tahliyeler gerçekleşirken, SDG'nin tahliye koridorlarına... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T16:14+0300

2026-01-07T16:14+0300

2026-01-07T16:51+0300

dünya

suriye

sdg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102559406_0:22:300:191_1920x0_80_0_0_0ee460072d10af6e8f67fa6e8a0ee054.png

Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, söz konusu iki mahalledeki tüm SDG mevzilerinin, sivil kayıplara yol açtığı belirtilen ve 'büyük bir tırmanış' olarak tanımlanan gelişmeler ile tekrarlanan saldırıların ardından 'meşru askeri hedef' olarak değerlendirileceğini bildirdi. Ordu, sivillerin kendi güvenlikleri için SDF mevzilerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.Açıklamaya göre Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de sokağa çıkma yasağı, çarşamba günü yerel saatle 15.00’te yürürlüğe girdi. Sivillere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde hareketten kaçınmaları talimatı verildi. 'Sınırlı operasyon başlatılıyor'Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep'te SDG'nin 'saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını' duyurmuştu. Dron saldırıları, topçu ateşleriEtkilenen mahallelerde yaşayan sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için ordunun iki 'insani koridor' açtığı ve bu koridorların, sokağa çıkma yasağı uygulanmadan önce saat 15.00’e kadar halkın kullanımına sunulduğu açıklandı.Tahliye koridorlarından halk, sabah saatlerinden itibaren çatışma noktalarından ayrılmaya başladı.10 Mart Mutabakatı ne durumda?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/suriye-ordusu-ve-sdg-gerilimi-halepte-iki-mahalleye-giris-cikislar-kapatildi-1099968205.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, sdg