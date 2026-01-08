https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/fenerbahcede-kadro-disi-kalmisti-irfan-can-kahvecinin-yeni-takimi-belli-oldu-1102594121.html
Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı: İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı: İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, kadro planlaması doğrultusunda önemli bir ayrılığı resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, A Takım oyuncularından İrfan Can Kahveci’nin sezon... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T17:23+0300
2026-01-08T17:23+0300
2026-01-08T17:23+0300
spor
i̇rfan can kahveci
a takım
kasımpaşa
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/04/1051448935_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_66ac1f0dec32dd127101a72accb46a5d.jpg
Fenerbahçe, kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci'yle ilgili kararını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını resmen duyurdu. Kasımpaşa kulübü ise sosyal medya hesabından kahve paylaşımıyla transferi doğruladı.Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/fenerbahcede-iki-yildiz-isim-kadro-disi-birakildi-1100125257.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/04/1051448935_121:0:1021:675_1920x0_80_0_0_25e9682e8d7cb78fb0e12e9ef2a22cbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇rfan can kahveci, a takım, kasımpaşa, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
i̇rfan can kahveci, a takım, kasımpaşa, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı: İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, kadro planlaması doğrultusunda önemli bir ayrılığı resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, A Takım oyuncularından İrfan Can Kahveci’nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci'yle ilgili kararını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını resmen duyurdu. Kasımpaşa kulübü ise sosyal medya hesabından kahve paylaşımıyla transferi doğruladı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” denildi.