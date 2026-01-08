https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/fenerbahcede-kadro-disi-kalmisti-irfan-can-kahvecinin-yeni-takimi-belli-oldu-1102594121.html

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı: İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı: İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, kadro planlaması doğrultusunda önemli bir ayrılığı resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, A Takım oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sezon... 08.01.2026

Fenerbahçe, kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci'yle ilgili kararını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını resmen duyurdu. Kasımpaşa kulübü ise sosyal medya hesabından kahve paylaşımıyla transferi doğruladı.Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” denildi.

