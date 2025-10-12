https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/fenerbahcede-iki-yildiz-isim-kadro-disi-birakildi-1100125257.html
Fenerbahçe'de iki yıldız isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığını duyurdu. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bıraktı.Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, yönetim kararı gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, yönetim kararı gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.