Fenerbahçe'de iki yıldız isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de iki yıldız isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığını duyurdu. 12.10.2025
Fenerbahçe Spor Kulübü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bıraktı.Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, yönetim kararı gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de iki yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bıraktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, yönetim kararı gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.
