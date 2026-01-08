Türkiye
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Mert Günok'u açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu
2026-01-08
2026-01-08T19:23+0300
Beşiktaş'a veda eden 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'ye transfer oldu.Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok’u tekrar renklerimize bağlamıştır. Milli kalecimiz, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştır” denildi.Mert Günok’un Fenerbahçe’ye dönüşü, ara transfer döneminin dikkat çeken hamleleri arasında yer aldı.
2026
08.01.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe XMert Günok
© Fotoğraf : Fenerbahçe X
Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran deneyimli kaleci Mert Günok’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen milli file bekçisi 2.5 yıllık imzayı attı.
Beşiktaş'a veda eden 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok’u tekrar renklerimize bağlamıştır. Milli kalecimiz, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştır” denildi.
Mert Günok’un Fenerbahçe’ye dönüşü, ara transfer döneminin dikkat çeken hamleleri arasında yer aldı.
