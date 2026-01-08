https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/fenerbahce-guendouziyi-istanbula-getiriyor-1102570387.html

Fenerbahçe, Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Matteo Guendouzi transferinde sona yaklaştı. İtalyan basınına göre... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne 26 + 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Fenerbahçe, orta saha transferinde uzun süredir temas halinde olduğu Matteo Guendouzi’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı‑lacivertliler, Fransız futbolcu için İtalyan kulübü Lazio ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransız yıldızın 8 Ocak Perşembe günü saat 13.30'da Sabiha Gökçen Havaalanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı öğrenildi.Sarı-lacivertlerin yeni transferinin, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde kadroda olması hedeflendiği iddia edildi.Guendouzi Kimdir?Matteo Guendouzi, 14 Nisan 1999’da Fransa’nın Poissy kentinde dünyaya gelen orta saha oyuncusudur. Futbol kariyerine Paris Saint‑Germain altyapısında başladıktan sonra Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya gibi takımlarda forma giydi. Şu anda Lazio’da top koşturan Guendouzi, Avrupa’nın farklı liglerinde geçirdiği süre boyunca deneyim kazandı. 2022 yılında Arsenal’den Marsilya’ya 11 milyon Euro, 2024’te ise Marsilya’dan Lazio’ya 13 milyon Euro karşılığında transfer oldu.Bu sezon Lazio formasıyla 16 resmi maçta sahaya çıkan Guendouzi, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.Guendouzi’nin güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon Euro olarak tahmin ediliyor, bu da transferin kulüp için önemli bir yatırım olduğunu gösteriyor.

SON HABERLER

