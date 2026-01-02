Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Altın ve gümüş yılın ilk işlem gününde nasıl seyrediyor? Gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu?
Altın ve gümüş yılın ilk işlem gününde nasıl seyrediyor? Gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
2025 yılı boyunca rekorlarla yılı geçiren altın ve gümüş 2026 yılına nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Ons gümüş fiyatı ne? 02.01.2026
Altın ve gümüş yılın ilk işlem gününde nasıl seyrediyor? Gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu?

09:41 02.01.2026
© Dilara İrem Sancaraltın ve gümüş
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
2025 yılı boyunca rekorlarla yılı geçiren altın ve gümüş 2026 yılına nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Ons gümüş fiyatı ne?
Altın fiyatları yılın ilk işlem gününe yükseliş eğilimi ile başladı. ABD Devlet Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifeler, ABD-Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve Fed'in faiz indirmesi ile altın 2025 yılı boyunca rekorlar kırdı.

Ons altın ne kadar? Ons altın fiyatları

Rekor olan 4549 dolar seviyesini gördükten sonra gelen kâr satışları ile geri çekilen spot altın, yılın ilk işlem gününde yükselişte. Spot altın yüzde 1,3 yükselişte 4374 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları 2 Ocak 2026

Gram altın da yüzde 1,4 yükselişle 6 bin 51 TL'den işlem görüyor.
Gram altın: 6 bin 51 lira
Ons altın: 4 bin 379 dolar
Çeyrek altın: 9 bin 808 lira

Gümüş fiyatları 2 Ocak 2026

Veri merkezleri, yapay zeka ve otomotiv sektöründeki kullanımı nedeniyle 2025'in yıldızı olan spot gümüş, geçtiğimiz hafta 83 doları aşarak rekor kırmış, ardından fiyatlar yıl sonu kâr satışları ile geri çekilmişti.

Ons gümüş fiyatı

Gümüşün ons fiyatı haftaya 72,75 dolar seviyesinden başladı.
Pazartesi günü 2478 dolarla tarihi zirvesini gören spot platin de yıl sonu kâr satışları ile gerilemişti.

Gümüş fiyatları nasıl?

Ons gümüş: 72.75 dolar
Gram gümüş: 102 lira
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
2025'TE NELER OLDU?
Altın da gümüş de 2025'te yerinde durmadı: Altın sürekli zirve tazeledi, gümüş şaşırttı
31 Aralık 2025, 11:00
