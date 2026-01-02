https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/altin-ve-gumus-yilin-ilk-islem-gununde-nasil-seyrediyor-gram-altin-ve-gram-gumus-ne-kadar-oldu-1102432882.html

Altın ve gümüş yılın ilk işlem gününde nasıl seyrediyor? Gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu?

Altın ve gümüş yılın ilk işlem gününde nasıl seyrediyor? Gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu?

2025 yılı boyunca rekorlarla yılı geçiren altın ve gümüş 2026 yılına nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Ons gümüş fiyatı ne? 02.01.2026, Sputnik Türkiye

Altın fiyatları yılın ilk işlem gününe yükseliş eğilimi ile başladı. ABD Devlet Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifeler, ABD-Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve Fed'in faiz indirmesi ile altın 2025 yılı boyunca rekorlar kırdı.Ons altın ne kadar? Ons altın fiyatlarıRekor olan 4549 dolar seviyesini gördükten sonra gelen kâr satışları ile geri çekilen spot altın, yılın ilk işlem gününde yükselişte. Spot altın yüzde 1,3 yükselişte 4374 dolar seviyesinde seyrediyor.Altın fiyatları 2 Ocak 2026Gram altın da yüzde 1,4 yükselişle 6 bin 51 TL'den işlem görüyor.Gümüş fiyatları 2 Ocak 2026Veri merkezleri, yapay zeka ve otomotiv sektöründeki kullanımı nedeniyle 2025'in yıldızı olan spot gümüş, geçtiğimiz hafta 83 doları aşarak rekor kırmış, ardından fiyatlar yıl sonu kâr satışları ile geri çekilmişti.Ons gümüş fiyatıGümüşün ons fiyatı haftaya 72,75 dolar seviyesinden başladı.Pazartesi günü 2478 dolarla tarihi zirvesini gören spot platin de yıl sonu kâr satışları ile gerilemişti.Gümüş fiyatları nasıl?

2026

SON HABERLER

