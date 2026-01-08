https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/disisleri-sozcusu-keceliden-kibris-aciklamasi-isgal-istila-bolunme-gibi-ifadeleri-reddediyoruz-1102594992.html

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs açıklaması: 'İşgal', 'istila', 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs açıklaması: 'İşgal', 'istila', 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz

Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalara istinaden açıklama yapan Dışişleri... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda, Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadelerin, Ada'daki 'tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını' söyleyerek ekledi:'Tek işgal, Kıbrıs Rum tarafınındır'

