Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/disisleri-sozcusu-keceliden-kibris-aciklamasi-isgal-istila-bolunme-gibi-ifadeleri-reddediyoruz-1102594992.html
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs açıklaması: 'İşgal', 'istila', 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs açıklaması: 'İşgal', 'istila', 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalara istinaden açıklama yapan Dışişleri... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T18:41+0300
2026-01-08T18:41+0300
dünya
ab
kıbrıs
haberler
ada
ocak partisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085019426_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0fe746035cf74f525c7d2e2edb20d093.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda, Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadelerin, Ada'daki 'tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını' söyleyerek ekledi:'Tek işgal, Kıbrıs Rum tarafınındır'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/macrondan-sert-uyari-abd-muttefiklerinden-uzaklasiyor-1102594407.html
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085019426_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a31b43ee1a5dae5e9c1d994d83a97a56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ab, kıbrıs, haberler, ada, ocak partisi
ab, kıbrıs, haberler, ada, ocak partisi

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs açıklaması: 'İşgal', 'istila', 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz

18:41 08.01.2026
© AADışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AA
Abone ol
Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalara istinaden açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda, Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadelerin, Ada'daki 'tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını' söyleyerek ekledi:

'Tek işgal, Kıbrıs Rum tarafınındır'

Ada'daki tek 'işgal', Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını açıkça ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gasbından kaynaklanmaktadır.

AB yetkililerinin, Kıbrıslı Türklerin varlığını görmezden gelen tutumu, AB'nin savunma iddiasında olduğu temel insani değerlerle ilgili çifte standart izlediğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Öte yandan Kıbrıs Rum tarafının, kamuoyu önünde verilen taahhütlerin aksine, AB Dönem Başkanlığını en başından itibaren Kıbrıs meselesine dair çarpık söylem ve uzlaşmaz pozisyonlarını ortaya koymak amacıyla kötüye kullanması, AB'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde neden tarafsız ve yapıcı bir aktör olamayacağını gözler önüne sermektedir.

Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD müttefiklerinden uzaklaşıyor
18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала