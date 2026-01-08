https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/disisleri-sozcusu-keceliden-kibris-aciklamasi-isgal-istila-bolunme-gibi-ifadeleri-reddediyoruz-1102594992.html
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs açıklaması: 'İşgal', 'istila', 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda, Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadelerin, Ada'daki 'tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını' söyleyerek ekledi:'Tek işgal, Kıbrıs Rum tarafınındır'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda, Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadelerin, Ada'daki 'tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını' söyleyerek ekledi:
'Tek işgal, Kıbrıs Rum tarafınındır'
Ada'daki tek 'işgal', Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını açıkça ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gasbından kaynaklanmaktadır.
AB yetkililerinin, Kıbrıslı Türklerin varlığını görmezden gelen tutumu, AB'nin savunma iddiasında olduğu temel insani değerlerle ilgili çifte standart izlediğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Öte yandan Kıbrıs Rum tarafının, kamuoyu önünde verilen taahhütlerin aksine, AB Dönem Başkanlığını en başından itibaren Kıbrıs meselesine dair çarpık söylem ve uzlaşmaz pozisyonlarını ortaya koymak amacıyla kötüye kullanması, AB'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde neden tarafsız ve yapıcı bir aktör olamayacağını gözler önüne sermektedir.