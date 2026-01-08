ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abd-somaliye-yonelik-yardimlarini-askiya-aldi-1102574613.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yönelik tüm yardımların askıya alındığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Somali yönetiminin "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle bu adımın atıldığı belirtilen açıklamada, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli düzeltici adımları atmasına bağlı olduğu vurgulandı.Öte yandan, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, Somali'ye doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan yardım programlarını belirlemek amacıyla "ayrıntılı ve bireysel inceleme" yürüttüğünü, bu kapsamda bazı programların durdurulabileceğini ya da tamamen sonlandırılabileceğini söyledi.Yetkili, Somali’yi uzun süredir "ABD yardımlarının yeterince denetlenmediği bir kara delik" olarak nitelendirerek Başkan Donald Trump yönetiminin dolandırıcılığa açık programları sona erdirmek için adımlar attığını ifade etti.Ayrıca yetkili, Mogadişu Limanı’nda bulunan, ABD tarafından finanse edilen Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir deponun yıkılması ve gönderilen tonlarca gıda yardımına el konulmasının, yardımların askıya alınmasına yol açtığını iddia etti.
