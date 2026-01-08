https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abd-somaliye-yonelik-yardimlarini-askiya-aldi-1102574613.html

ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yönelik tüm yardımların askıya alındığını açıkladı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T10:29+0300

2026-01-08T10:29+0300

2026-01-08T10:29+0300

dünya

somali

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102574153_0:123:3202:1924_1920x0_80_0_0_380eaf490a86248c0b092c9477916452.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Somali yönetiminin "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle bu adımın atıldığı belirtilen açıklamada, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli düzeltici adımları atmasına bağlı olduğu vurgulandı.Öte yandan, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, Somali'ye doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan yardım programlarını belirlemek amacıyla "ayrıntılı ve bireysel inceleme" yürüttüğünü, bu kapsamda bazı programların durdurulabileceğini ya da tamamen sonlandırılabileceğini söyledi.Yetkili, Somali’yi uzun süredir "ABD yardımlarının yeterince denetlenmediği bir kara delik" olarak nitelendirerek Başkan Donald Trump yönetiminin dolandırıcılığa açık programları sona erdirmek için adımlar attığını ifade etti.Ayrıca yetkili, Mogadişu Limanı’nda bulunan, ABD tarafından finanse edilen Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir deponun yıkılması ve gönderilen tonlarca gıda yardımına el konulmasının, yardımların askıya alınmasına yol açtığını iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/somali-basbakani-israilin-somaliland-tanima-hamlesi-askeri-us-planlarinin-parcasi-1102369090.html

somali

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

somali, abd