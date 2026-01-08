https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/aski-duyurdu-ankarada-uc-ilcede-su-kesintisi-uyarisi-1102567886.html
ASKİ duyurdu: Ankara'da üç ilçede su kesintisi uyarısı
ASKİ, su kaynaklarının korunması amacıyla bir süredir sürdürülen kontrollü su kullanımının, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiğini bildirdi.Bu kapsamda başkentte yarın 00.00 - 07.00 saatleri arasında Altındağ, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde kısa süreli kesintilerin görülebileceği ifade edildi.Su kesintisi yaşanacak mahalleler şu şekilde sıralandı:Altındağ: Gicik, Peçenek, Aydınlıkevler (alt kotlar), Örnek (alt kotlar), Zübeyde HanımAkyurt: Yıldırım, Yeşiltepe, Beyazıt, Atatürk, Kalaba, Saracalar, Timuran, Büğdüz (sanayi), Balıkhisar (sanayi), Güzelyurt (sanayi), Şeyhler (sanayi)Çubuk: Ağılcık, Akkuzulu, Aşağı Çavundur, Atatürk, Barbaros, Cumhuriyet, Dağkalafat, Dalyasan, Dumlupınar, Fatih, Güldarpı, Kapaklı, Karağaç, Kargın, Kızılöz, Muhsin Yazıcıoğlu, Mutlu, Ömercik, Susuz, Sünlü, Tahtayazı, Taşpınar, Yavuz Selim, Yazır, Yenice, Yıldırım Beyazıt, Eskiçöte, Akbayır, Küçükali.
