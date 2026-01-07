https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/ankarada-bazi-ilcelerde-su-kesintileri-suruyor-esnaf-magduriyetini-anlatti-musteri-icin-marketten-1102555311.html

Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor, esnaf mağduriyetini anlattı: 'Müşteri için marketten su alıyorum'

Ankara'nın Çankaya, Elmadağ, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün su kesintileri yapılıyor. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren yaklaşık uzun süreyle su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.Ankara esnafından kentteki su kesintilerine tepkiPursaklar Merkez Mahallesi'nde kadın kuaförü olan esnaf Hacı Ali Beşer, yaptığı açıklamada 1,5 aydır su sıkıntısıyla mücadele ettiklerini söyledi.Dükkanındaki su sıkıntısına karşı depo ve kovalarla önlem aldığını anlatan Beşer, su verildiği zaman tazyikin az olduğunu ve şofbeni çalıştırmadığını dile getirdi. Beşer, suyun az da olsa geldiği saatlerde dükkanın temizlik işlerini yapmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:Keçiören'de esnaf Kamil Orta da su kesintileri nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.Kentteki su sıkıntısının barajlardaki kayıp-kaçaktan kaynaklandığını değerlendiren Orta, "Müşteriye hizmet verirken zorlanıyoruz. Cam keserken su kullanmamız gerekiyor. 5 litrelik pet bidonu alıyoruz, makineye su dolduruyoruz. O şekilde cam kesmeye çalışıyoruz, kestiğimiz cam da bildiğiniz zehir zaten. O tozu yutuyoruz. Bizi 30 sene önceye geri döndürdüler." ifadelerini kullandı.

