Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/arama-kurtarma-calismalarinda-kahraman-fareler-sahaya-cikiyor-1102590669.html
Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler
Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler
Sputnik Türkiye
Farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması için yürütülen 'Kahraman... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T16:53+0300
2026-01-08T17:04+0300
yaşam
muratpaşa belediyesi
antalya
kahraman fareler projesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102589921_0:58:1600:958_1920x0_80_0_0_c99a5ca9b910bc2d30be3d8af96a0c98.jpg
Yaşanan afetlerde arama kurtarma köpeklerine rakip geliyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi, Belçika merkezli APOPO kuruluşu, GEA Arama Kurtarma Derneği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında "Kahraman Fareler" konulu proje hayata geçirildi. Projede, farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor. Farelerin üzerindeki kameralar ile enkazın görüntüleri de kurtarma ekiplerine ulaştırabiliyor. Proje kapsamında Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar da tanıtıldı.Fareler Tanzanya'dan getirildiSık afet yaşayan bir ülke olan Türkiye'de bu tür inovatif projelerin önemine değinen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Ancak ülkemizin afet gerçeği bu hazırlıkları zorunlu kılıyor. Projenin bir diğer önemli yönü ise insanlara inovasyon ruhu kazandırması ve ufuk açması." dedi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Yenice ise projenin hem arama kurtarma operasyonlarında hem de hayvan eğitimi çalışmalarında ilerleme kaydedilebilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı. Elde edilen verilerle yeni kapıların açılarak standartların belirleneceğini kaydeden Yenice, "Üniversitemiz, farelerin Tanzanya’dan getirilmesine katkı sundu, bundan sonra da katkı sunmaya devam edecek." diye konuştu.Küçük ve çevik oldukları için enkazlarda her noktaya ulaşabiliyorlarProgram lideri Dr. Danielle Giongrosso da farelerin arama kurtarma çalışmalarında kendilerine önemli katkı sağlayacağını, küçük ve çevik olmaları nedeniyle enkazlarda her noktaya ulaşabildiklerini belirtti.Farelerin koku alma hassasiyetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Giongrosso, şunları kaydetti:Toplantıda, "Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar tanıtıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/tsknin-keskin-burunlari-20-aylik-egitimden-sonra-goreve-basliyorlar-1096304117.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102589921_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_fe926a4dda441acef50f403cc6fadb8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muratpaşa belediyesi, antalya, kahraman fareler projesi
muratpaşa belediyesi, antalya, kahraman fareler projesi

Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler

16:53 08.01.2026 (güncellendi: 17:04 08.01.2026)
© Bahriye YıldırımKahraman Fareler Projesi
Kahraman Fareler Projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Bahriye Yıldırım
Abone ol
Farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması için yürütülen 'Kahraman Fareler Projesi' hayata geçiyor.
Yaşanan afetlerde arama kurtarma köpeklerine rakip geliyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi, Belçika merkezli APOPO kuruluşu, GEA Arama Kurtarma Derneği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında "Kahraman Fareler" konulu proje hayata geçirildi. Projede, farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor. Farelerin üzerindeki kameralar ile enkazın görüntüleri de kurtarma ekiplerine ulaştırabiliyor. Proje kapsamında Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar da tanıtıldı.
Kahraman Fareler Projesi
Kahraman Fareler Projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
Kahraman Fareler Projesi

Fareler Tanzanya'dan getirildi

Sık afet yaşayan bir ülke olan Türkiye'de bu tür inovatif projelerin önemine değinen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Ancak ülkemizin afet gerçeği bu hazırlıkları zorunlu kılıyor. Projenin bir diğer önemli yönü ise insanlara inovasyon ruhu kazandırması ve ufuk açması." dedi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Yenice ise projenin hem arama kurtarma operasyonlarında hem de hayvan eğitimi çalışmalarında ilerleme kaydedilebilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı. Elde edilen verilerle yeni kapıların açılarak standartların belirleneceğini kaydeden Yenice, "Üniversitemiz, farelerin Tanzanya’dan getirilmesine katkı sundu, bundan sonra da katkı sunmaya devam edecek." diye konuştu.

Küçük ve çevik oldukları için enkazlarda her noktaya ulaşabiliyorlar

Program lideri Dr. Danielle Giongrosso da farelerin arama kurtarma çalışmalarında kendilerine önemli katkı sağlayacağını, küçük ve çevik olmaları nedeniyle enkazlarda her noktaya ulaşabildiklerini belirtti.
Farelerin koku alma hassasiyetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Giongrosso, şunları kaydetti:
"Eğitimlerimizde farelerin üzerlerine yerleştirilen özel donanım sayesinde insanları bulmalarını ve iletişim kurarak haber vermelerini hedefliyoruz. Komut aldıktan sonra başlangıç noktasına geri dönebiliyorlar. Aynı zamanda enkazın içeriğini analiz etme konusunda da bize yardımcı olacaklar. Üzerinde çalıştığımız teknolojide farelerin giydiği donanım da iki yönlü iletişim sağlayan sistem ve kamera bulunuyor. Fareler enkaz altında dolaşırken video kaydı alıyor ve bu da bize çok değerli veriler sunuyor. Bu sayede arama kurtarma ekipleri enkazın içeriğini daha iyi anlayabilecek. Aynı zamanda iki yönlü iletişim sayesinde enkaz altındaki kişilerle iletişim kurulabilecek."
Toplantıda, "Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar tanıtıldı.
köpek eğitimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
TÜRKİYE
TSK'nın 'keskin burunları': 20 aylık eğitimden sonra 'göreve' başlıyorlar
17 Mayıs 2025, 13:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала