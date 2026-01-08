https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/arama-kurtarma-calismalarinda-kahraman-fareler-sahaya-cikiyor-1102590669.html

Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler

Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler

Sputnik Türkiye

Farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması için yürütülen 'Kahraman... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T16:53+0300

2026-01-08T16:53+0300

2026-01-08T17:04+0300

yaşam

muratpaşa belediyesi

antalya

kahraman fareler projesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102589921_0:58:1600:958_1920x0_80_0_0_c99a5ca9b910bc2d30be3d8af96a0c98.jpg

Yaşanan afetlerde arama kurtarma köpeklerine rakip geliyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi, Belçika merkezli APOPO kuruluşu, GEA Arama Kurtarma Derneği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında "Kahraman Fareler" konulu proje hayata geçirildi. Projede, farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor. Farelerin üzerindeki kameralar ile enkazın görüntüleri de kurtarma ekiplerine ulaştırabiliyor. Proje kapsamında Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar da tanıtıldı.Fareler Tanzanya'dan getirildiSık afet yaşayan bir ülke olan Türkiye'de bu tür inovatif projelerin önemine değinen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Ancak ülkemizin afet gerçeği bu hazırlıkları zorunlu kılıyor. Projenin bir diğer önemli yönü ise insanlara inovasyon ruhu kazandırması ve ufuk açması." dedi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Yenice ise projenin hem arama kurtarma operasyonlarında hem de hayvan eğitimi çalışmalarında ilerleme kaydedilebilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı. Elde edilen verilerle yeni kapıların açılarak standartların belirleneceğini kaydeden Yenice, "Üniversitemiz, farelerin Tanzanya’dan getirilmesine katkı sundu, bundan sonra da katkı sunmaya devam edecek." diye konuştu.Küçük ve çevik oldukları için enkazlarda her noktaya ulaşabiliyorlarProgram lideri Dr. Danielle Giongrosso da farelerin arama kurtarma çalışmalarında kendilerine önemli katkı sağlayacağını, küçük ve çevik olmaları nedeniyle enkazlarda her noktaya ulaşabildiklerini belirtti.Farelerin koku alma hassasiyetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Giongrosso, şunları kaydetti:Toplantıda, "Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar tanıtıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/tsknin-keskin-burunlari-20-aylik-egitimden-sonra-goreve-basliyorlar-1096304117.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muratpaşa belediyesi, antalya, kahraman fareler projesi