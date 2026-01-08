https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/arama-kurtarma-calismalarinda-kahraman-fareler-sahaya-cikiyor-1102590669.html
Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler
Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler
Farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması için yürütülen 'Kahraman...
Arama kurtarma çalışmalarında 'Kahraman Fareler' sahaya çıkıyor: Tanzanya'dan geldiler
16:53 08.01.2026 (güncellendi: 17:04 08.01.2026)
Farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması için yürütülen 'Kahraman Fareler Projesi' hayata geçiyor.
Yaşanan afetlerde arama kurtarma köpeklerine rakip geliyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi, Belçika merkezli APOPO kuruluşu, GEA Arama Kurtarma Derneği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında "Kahraman Fareler" konulu proje hayata geçirildi. Projede, farelerin dar alanlarda hızlı erişim sağlayabilmesi ve yüksek koku yetenekleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor. Farelerin üzerindeki kameralar ile enkazın görüntüleri de kurtarma ekiplerine ulaştırabiliyor. Proje kapsamında Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar da tanıtıldı.
Fareler Tanzanya'dan getirildi
Sık afet yaşayan bir ülke olan Türkiye'de bu tür inovatif projelerin önemine değinen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Ancak ülkemizin afet gerçeği bu hazırlıkları zorunlu kılıyor. Projenin bir diğer önemli yönü ise insanlara inovasyon ruhu kazandırması ve ufuk açması." dedi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Yenice ise projenin hem arama kurtarma operasyonlarında hem de hayvan eğitimi çalışmalarında ilerleme kaydedilebilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı. Elde edilen verilerle yeni kapıların açılarak standartların belirleneceğini kaydeden Yenice, "Üniversitemiz, farelerin Tanzanya’dan getirilmesine katkı sundu, bundan sonra da katkı sunmaya devam edecek." diye konuştu.
Küçük ve çevik oldukları için enkazlarda her noktaya ulaşabiliyorlar
Program lideri Dr. Danielle Giongrosso da farelerin arama kurtarma çalışmalarında kendilerine önemli katkı sağlayacağını, küçük ve çevik olmaları nedeniyle enkazlarda her noktaya ulaşabildiklerini belirtti.
Farelerin koku alma hassasiyetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Giongrosso, şunları kaydetti:
"Eğitimlerimizde farelerin üzerlerine yerleştirilen özel donanım sayesinde insanları bulmalarını ve iletişim kurarak haber vermelerini hedefliyoruz. Komut aldıktan sonra başlangıç noktasına geri dönebiliyorlar. Aynı zamanda enkazın içeriğini analiz etme konusunda da bize yardımcı olacaklar. Üzerinde çalıştığımız teknolojide farelerin giydiği donanım da iki yönlü iletişim sağlayan sistem ve kamera bulunuyor. Fareler enkaz altında dolaşırken video kaydı alıyor ve bu da bize çok değerli veriler sunuyor. Bu sayede arama kurtarma ekipleri enkazın içeriğini daha iyi anlayabilecek. Aynı zamanda iki yönlü iletişim sayesinde enkaz altındaki kişilerle iletişim kurulabilecek."
Toplantıda, "Jo", "Caruso", "Wagner", "Billy", "Kiriya" ve "Daniel" ismi verilen Afrika keseli sıçanlar tanıtıldı.