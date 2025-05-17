https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/tsknin-keskin-burunlari-20-aylik-egitimden-sonra-goreve-basliyorlar-1096304117.html

TSK'nın 'keskin burunları': 20 aylık eğitimden sonra 'göreve' başlıyorlar

TSK'nın 'keskin burunları': 20 aylık eğitimden sonra 'göreve' başlıyorlar

Sputnik Türkiye

TSK bünyesinde görev alan uzman köpekler, 20 aylık eğitimlerinin ardından 'görevlerine' başlıyor. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T13:54+0300

2025-05-17T13:54+0300

2025-05-17T13:54+0300

türki̇ye

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

gemlik askeri veteriner okulu ve eğitim merkezi komutanlığ

köpek eğitimi

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Bursa'da Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev alıyor.Akbaş, Zerdava, Belçika Malinois, Alman Çoban, Golden Retriver ve Labrador ırkları başta olmak üzere farklı cinsteki köpekler 20 ay süren eğitimlerin ardından, "bomba, mayın, narkotik, ceset arama, arama kurtarma, keşif, devriye ve iz takip" alanlarında uzmanlaşıyor. Her türlü patlayıcı maddeyi yüksek doğrulukla buluyorlar Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban" "Labrador" ve "Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile bunlara bağlanmış tuzakları yüksek doğrulukla bulmalarıyla dikkati çekiyor. Son yıllarda gerçekleştirilen mağara operasyonlarda kullanılan keşif köpekleri ise "Belçika Malinois" ve "Alman Çoban" ırklarından seçiliyor.

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Sputnik Türkiye

türk silahlı kuvvetleri (tsk), gemlik askeri veteriner okulu ve eğitim merkezi komutanlığ, köpek eğitimi