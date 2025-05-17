https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/tsknin-keskin-burunlari-20-aylik-egitimden-sonra-goreve-basliyorlar-1096304117.html
TSK'nın 'keskin burunları': 20 aylık eğitimden sonra 'göreve' başlıyorlar
TSK'nın 'keskin burunları': 20 aylık eğitimden sonra 'göreve' başlıyorlar
Sputnik Türkiye
TSK bünyesinde görev alan uzman köpekler, 20 aylık eğitimlerinin ardından 'görevlerine' başlıyor. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T13:54+0300
2025-05-17T13:54+0300
2025-05-17T13:54+0300
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türk silahlı kuvvetleri (tsk)
gemlik askeri veteriner okulu ve eğitim merkezi komutanlığ
köpek eğitimi
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Bursa'da Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev alıyor.Akbaş, Zerdava, Belçika Malinois, Alman Çoban, Golden Retriver ve Labrador ırkları başta olmak üzere farklı cinsteki köpekler 20 ay süren eğitimlerin ardından, "bomba, mayın, narkotik, ceset arama, arama kurtarma, keşif, devriye ve iz takip" alanlarında uzmanlaşıyor. Her türlü patlayıcı maddeyi yüksek doğrulukla buluyorlar Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban" "Labrador" ve "Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile bunlara bağlanmış tuzakları yüksek doğrulukla bulmalarıyla dikkati çekiyor. Son yıllarda gerçekleştirilen mağara operasyonlarda kullanılan keşif köpekleri ise "Belçika Malinois" ve "Alman Çoban" ırklarından seçiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/trafik-kavga-ettigi-taksici-iki-ay-sonra-hayatini-kaybetti-tartistigi-doktor-tutuklandi-1096301471.html
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türk silahlı kuvvetleri (tsk), gemlik askeri veteriner okulu ve eğitim merkezi komutanlığ, köpek eğitimi
türk silahlı kuvvetleri (tsk), gemlik askeri veteriner okulu ve eğitim merkezi komutanlığ, köpek eğitimi
TSK'nın 'keskin burunları': 20 aylık eğitimden sonra 'göreve' başlıyorlar
TSK bünyesinde görev alan uzman köpekler, 20 aylık eğitimlerinin ardından 'görevlerine' başlıyor.
Bursa'da Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev alıyor.
Akbaş, Zerdava, Belçika Malinois, Alman Çoban, Golden Retriver ve Labrador ırkları başta olmak üzere farklı cinsteki köpekler 20 ay süren eğitimlerin ardından, "bomba, mayın, narkotik, ceset arama, arama kurtarma, keşif, devriye ve iz takip" alanlarında uzmanlaşıyor.
Her türlü patlayıcı maddeyi yüksek doğrulukla buluyorlar
Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban" "Labrador" ve "Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile bunlara bağlanmış tuzakları yüksek doğrulukla bulmalarıyla dikkati çekiyor.
Son yıllarda gerçekleştirilen mağara operasyonlarda kullanılan keşif köpekleri ise "Belçika Malinois" ve "Alman Çoban" ırklarından seçiliyor.