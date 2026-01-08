https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/akaryakitta-fiyatlar-degisecek-motorine-indirim-geliyor-1102573383.html
Akaryakıtta fiyatlar değişecek: Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatları için indirim beklentisi sürücüleri sevindirdi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, motorinin litre fiyatına 1,35 TL indirim... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Bu kapsamda motorin için yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi.Motorine 1,35 TL indirim bekleniyorSektör kaynaklarına göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.İndirim sonrası beklenen motorin fiyatlarıİndirimle birlikte motorinin litre fiyatının:İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir güncel akaryakıt fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/kamu-iscileri-icin-ikramiye-odeme-tarihleri-belli-oldu-1102573135.html
SON HABERLER
ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Bu kapsamda motorin için yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi.
Motorine 1,35 TL indirim bekleniyor
Sektör kaynaklarına göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
İndirim sonrası beklenen motorin fiyatları
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatının:
İzmir’de 54,56 TL
seviyesine düşmesi bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı:
53,17 TL
Motorin litre fiyatı:
54,58 TL
LPG litre fiyatı:
29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı:
52,97 TL
Motorin litre fiyatı:
54,38 TL
LPG litre fiyatı:
28,40 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı:
54,00 TL
Motorin litre fiyatı:
55,58 TL
LPG litre fiyatı:
28,92 TL
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı:
54,33 TL
Motorin litre fiyatı:
55,91 TL
LPG litre fiyatı:
28,85 TL