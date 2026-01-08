Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Akaryakıtta fiyatlar değişecek: Motorine indirim geliyor
Akaryakıtta fiyatlar değişecek: Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatları için indirim beklentisi sürücüleri sevindirdi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, motorinin litre fiyatına 1,35 TL indirim... 08.01.2026
ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Bu kapsamda motorin için yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi.Motorine 1,35 TL indirim bekleniyorSektör kaynaklarına göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.İndirim sonrası beklenen motorin fiyatlarıİndirimle birlikte motorinin litre fiyatının:İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir güncel akaryakıt fiyatları
Motorin fiyatları için indirim beklentisi sürücüleri sevindirdi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, motorinin litre fiyatına 1,35 TL indirim yapılması bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimle İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları gerileyecek.
ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Bu kapsamda motorin için yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi.

Motorine 1,35 TL indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarına göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

İndirim sonrası beklenen motorin fiyatları

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatının:
İstanbul’da 53,23 TL,
Ankara’da 54,23 TL,
İzmir’de 54,56 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53,17 TL
Motorin litre fiyatı: 54,58 TL
LPG litre fiyatı: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52,97 TL
Motorin litre fiyatı: 54,38 TL
LPG litre fiyatı: 28,40 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54,00 TL
Motorin litre fiyatı: 55,58 TL
LPG litre fiyatı: 28,92 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54,33 TL
Motorin litre fiyatı: 55,91 TL
LPG litre fiyatı: 28,85 TL
