Akaryakıtta fiyatlar değişecek: Motorine indirim geliyor

08.01.2026

ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Bu kapsamda motorin için yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi.Motorine 1,35 TL indirim bekleniyorSektör kaynaklarına göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.İndirim sonrası beklenen motorin fiyatlarıİndirimle birlikte motorinin litre fiyatının:İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir güncel akaryakıt fiyatları

