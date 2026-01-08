Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/ahmet-hakan-eski-chpli-hasan-ufuk-cakirin-ak-partiye-kaptirilma-oykusu-1102570657.html
Ahmet Hakan: Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye kaptırılma öyküsü
Ahmet Hakan: Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye kaptırılma öyküsü
Sputnik Türkiye
CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, dün grup toplantısında AK Parti'ye katıldı. Ahmet Hakan, Çakır'ın CHP'den AK... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T07:46+0300
2026-01-08T07:46+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
chp
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103573/81/1035738133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1e470d7cc13efd73113d425272d3068.jpg
CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a dün Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı. "O Yörük’ün AK Parti’ye kaptırılma öyküsü" başlıklı yazısında Ahmet Hakan, Çakır'ın geçiş hikayesini köşesinde değerlendi. Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te bugün yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/chp-genel-baskani-ozel-emekliye-zam-yapilana-kadar-mecliste-nobete-basliyoruz-1102566437.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103573/81/1035738133_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_1b46ad9e9f7c523e2e71439bbad52232.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti

Ahmet Hakan: Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye kaptırılma öyküsü

07:46 08.01.2026
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, dün grup toplantısında AK Parti'ye katıldı. Ahmet Hakan, Çakır'ın CHP'den AK Parti'ye geçiş hikayesini köşesine taşıdı.
CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a dün Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı. "O Yörük’ün AK Parti’ye kaptırılma öyküsü" başlıklı yazısında Ahmet Hakan, Çakır'ın geçiş hikayesini köşesinde değerlendi.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te bugün yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır olayının baştan sona izleyicisiyim.

Kemal Kılıçdaroğlu’na azıcık yakın duruyor diye CHP’ye yakın medya tarafından kendisine “oto hırsızı” diye iftira atıldı. Bu iftiraya şiddetle tepki gösteren Çakır, partisinden buna bir tepki gösterilmesini talep etti. Partisinden o medya organına en küçük bir tepki bile gelmedi.

Herkes sustu, herkes görmezden geldi. Tam bu aşamada CHP Lideri Özgür Özel, o medya organında canlı yayına çıktı. Özgür Özel, o yayında “Sizin mecralarınızda bizim milletvekilimize iftira atıldı, bu hiç yakışık almadı” diyebilirdi, demedi.

Hasan Ufuk Çakır’ın canı yandı, nevri döndü, isyan etti. Televizyon yayınlarına çıkıp isyanını dile getirdi. Sonuç? Partisi kendisini ihraca kalkıştı. O da “siz beni ihraç edemezsiniz, ben istifa ediyorum” diyerek partiyi terk etti. Kısacası CHP, Hasan Ufuk Çakır krizini yönetemedi."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özel: Emekliye zam yapılana kadar Meclis'te nöbete başlıyoruz
Dün, 22:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала