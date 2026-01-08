Ahmet Hakan: Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye kaptırılma öyküsü

"Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır olayının baştan sona izleyicisiyim.

Kemal Kılıçdaroğlu’na azıcık yakın duruyor diye CHP’ye yakın medya tarafından kendisine “oto hırsızı” diye iftira atıldı. Bu iftiraya şiddetle tepki gösteren Çakır, partisinden buna bir tepki gösterilmesini talep etti. Partisinden o medya organına en küçük bir tepki bile gelmedi.

Herkes sustu, herkes görmezden geldi. Tam bu aşamada CHP Lideri Özgür Özel, o medya organında canlı yayına çıktı. Özgür Özel, o yayında “Sizin mecralarınızda bizim milletvekilimize iftira atıldı, bu hiç yakışık almadı” diyebilirdi, demedi.

Hasan Ufuk Çakır’ın canı yandı, nevri döndü, isyan etti. Televizyon yayınlarına çıkıp isyanını dile getirdi. Sonuç? Partisi kendisini ihraca kalkıştı. O da “siz beni ihraç edemezsiniz, ben istifa ediyorum” diyerek partiyi terk etti. Kısacası CHP, Hasan Ufuk Çakır krizini yönetemedi."