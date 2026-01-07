https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/chp-genel-baskani-ozel-emekliye-zam-yapilana-kadar-mecliste-nobete-basliyoruz-1102566437.html

CHP Genel Başkanı Özel: Emekliye zam yapılana kadar Meclis'te nöbete başlıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz'da düzenlenen mitingde emeklilerin maaş artışı talebine dikkat çekerek, Meclis'te sürekli eylem kararı... 07.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099177855_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7db8c9c087630b1c88dfc75ae204430d.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurgulayan CHP lideri Özel, ''Emekliler hakkı olan zammı alana kadar Meclis’te 7-24 nöbete başlıyoruz'' dedi.Özel, emeklilere zam verilene kadar geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, bu sürecin emeklilerin haklarını alana kadar süreceğini ifade etti.

