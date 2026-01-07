https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/chp-genel-baskani-ozel-emekliye-zam-yapilana-kadar-mecliste-nobete-basliyoruz-1102566437.html
CHP Genel Başkanı Özel: Emekliye zam yapılana kadar Meclis'te nöbete başlıyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurgulayan CHP lideri Özel, ''Emekliler hakkı olan zammı alana kadar Meclis’te 7-24 nöbete başlıyoruz'' dedi.Özel, emeklilere zam verilene kadar geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, bu sürecin emeklilerin haklarını alana kadar süreceğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurgulayan CHP lideri Özel, ''Emekliler hakkı olan zammı alana kadar Meclis’te 7-24 nöbete başlıyoruz'' dedi.
Özel, emeklilere zam verilene kadar geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, bu sürecin emeklilerin haklarını alana kadar süreceğini ifade etti.