CHP Genel Başkanı Özel: Emekliye zam yapılana kadar Meclis'te nöbete başlıyoruz
CHP Genel Başkanı Özel: Emekliye zam yapılana kadar Meclis'te nöbete başlıyoruz
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz'da düzenlenen mitingde emeklilerin maaş artışı talebine dikkat çekerek, Meclis'te sürekli eylem kararı... 07.01.2026
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurgulayan CHP lideri Özel, ''Emekliler hakkı olan zammı alana kadar Meclis’te 7-24 nöbete başlıyoruz'' dedi.Özel, emeklilere zam verilene kadar geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, bu sürecin emeklilerin haklarını alana kadar süreceğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özel: Emekliye zam yapılana kadar Meclis'te nöbete başlıyoruz

22:09 07.01.2026
© AA / CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz’da düzenlenen mitingde emeklilerin maaş artışı talebine dikkat çekerek, Meclis’te sürekli eylem kararı aldıklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurgulayan CHP lideri Özel, ''Emekliler hakkı olan zammı alana kadar Meclis’te 7-24 nöbete başlıyoruz'' dedi.
Özel, emeklilere zam verilene kadar geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, bu sürecin emeklilerin haklarını alana kadar süreceğini ifade etti.
TÜRKİYE
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama
Dün, 19:06
