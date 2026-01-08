‘ABD’de kasıma kadar hızlandırılmış ‘Trumpizm’ göreceğiz, sırada Panama var’

“Amerikalılar Venezuela petrolünü çıkartmanın yatırım gerektirdiğini düşünüyor. Uygur Bölgesi’nde de derinlerde petrol var örneğin ancak Çin maliyeti sebebiyle bunu şimdi çıkartmıyor. ABD buradaki petrolü bir onur meselesi haline getirdi. Bu işi tiyatroya çevirdiler. Global Times, Maduro’nun kaçırılmasını ‘Hollywood yapımcılarını bile hayrete düşürecek bir senaryo’ olarak nitelendiriyor. Maduro’yu yargılayan yargıç 91 yaşında. Dalga geçer gibi davranıyorlar. Maduro’yu çok fazla tutmayacaklarını düşünüyorum. Trump rezilliğin içinde yüzüyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in önünde diz çöktü. Kendi kurdukları APEC Zirvesi’ne katılmadılar. Şi Cinping ‘Sırtınızı Amerika’ya yaslamayın’ diyerek eleştirdi. Nisan ayında kendisini zorla Pekin’e davet ettirdi. Siz gider Çin’in yanıbaşındaki Japonya’yı kışkırtır, Tayvan’a silah satarsanız Çin de sizin yanıbaşınızdaki Küba’ya, Meksika’ya, Venezuela’ya gelir. Birinin kapısını çalıyorsanız, kendi kapınızın çalınma ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekir. Venezuela’nın yüzde 80’e yakın bir petrolü Çin’e sattığı söyleniyor. Trump ‘Biz Çin’e petrol vereceğiz’ demişti ancak Çin Venezuela’dan aldığı gibi güvenle almaz. Çin neden Venezuela’dan petrol alıyor? Çünkü Amerika’nın Orta Doğu’daki hakimiyetini ve olası bir krizde Amerika’nın bu akışı keseceğini biliyor. Bu yüzden Rusya ile İran ile önemli anlaşmalar yaptı. Amerika, körfeze girişin kapısında bulunan Venezuela’nın önemini biliyor. Rusya’yı da bu noktada önemsiyorum. Rusya askeri olarak orada. Rusya bu coğrafyaya yabancı değil. Putin yönetiminde Sovyet bürokrasisinden gelen çok kıdemli isimler var. Bunlardan biri Sergey Lavrov. Bu da Rusya’nın Küba, Venezuela gibi bölgeleri çok iyi bilindiği anlamına geliyor. Çin’in Küba’ya izleme, dinleme istasyonları kurduğu iddia edilmişti bu konuda gerginlikler oldu. Dolayısıyla bu sadece petrol meselesi değil. Çin’de para da lojistik de var dolayısıyla petrolü alır. Çin, Venezuela’dan daha ucuza petrol getirebilir ve Venezuela Çin’e çok uzak ancak Çin kesintisiz enerji kaynağını önemsiyor. Kuşak ve Yol’daki ticari yolların paralelinde petrol boru hatları da var. Çin’in barışçıl kalkınma süreci tamamıyla enerjiyle doğrudan ilintilidir. Trump, ‘Venezuela’da Çin’in boğazını sıkarım, petrol kartıyla Çin’e yön veririm’ diye düşünüyor. Bunu tarifelerde bir koz olarak kullanacak. Bir tarafta Tayvan’a 11 milyar dolarlık tarihin en büyük silah satışını onaylıyorlar, bir tarafta Çin ve Venezuela’ya çöküyorlar. ‘Çin ve Rus gemileri kuşatmış’ Grönland’a girmeyi düşünüyorlar. Bana göre bir sonraki hamle Panama’ya dönük olacak. Trump ‘Ben Venezuela enerji sektörünün parasını ödedim’ diyordu. Aynısını Panama için de söylüyor. ‘Panama Kanalı’nı ben yaptım işlettim, bunlar Çin’e verdi’ diyordu. Bu sebeple sırada bana göre Panama var. Panama’daki kanalın işletmesini geri almak için bastıracak. Grönland ise çok uzak. Amerika Venezuela’ya yığınak yaptı, bunu kaydırmak çok maliyetli.”