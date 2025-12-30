https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/somali-basbakani-israilin-somaliland-tanima-hamlesi-askeri-us-planlarinin-parcasi-1102369090.html

Somali Başbakanı: İsrail’in 'Somaliland' tanıma hamlesi askeri üs planlarının parçası

Somali Başbakanı Barre, İsrail’in 'Somaliland'ı tanıdığını açıklamasının Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz’de nüfuz alanını genişletmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Hamza Abdi Barre, söz konusu hamlenin askeri üs kurulmasına zemin hazırlayabileceği, Afrika’daki sınır düzenini zayıflatabileceği ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik planlarla bağlantılı olabileceği uyarısında bulundu.Mısır merkezli AlQahera News’e konuşan Barre, İsrail’in açıklamasının zamanlamasının Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Büyük İsrail’ hayaliyle bağlantılı olduğunu savundu. Kuzey Somali’de bir varlık kazanmanın İsrail’e 'Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı üzerinde stratejik bir kaldıraç sağlayacağını' ifade eden Barre, buranın dünya deniz ticareti açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.‘Askeri üsler inşa edebileceğine inanıyor’'İsrail, özellikle kuzey Somali’de varlık kurarak Kızıldeniz’i ve Babülmendep Boğazı’nı kontrol edebileceğine ve burada askeri üsler inşa edebileceğine inanıyor' diyen Barre, İsrail’in mevcut uluslararası ve bölgesel koşullardan faydalanarak bu planı ilerlettiğini öne sürdü.‘Tehlikeli hedeflere hizmet ediyor’Bu adımın sembolik olmadığını savunan Barre, kararın "Somali’nin ötesine geçen 'tehlikeli' hedeflere hizmet ettiğini, özellikle Kızıldeniz’e kıyısı olan Arap ve İslam ülkelerini tehdit ettiğini’"dile getirdi. Hamlenin İsrail’in bölgedeki 'askeri varlığını artırarak güvenlik risklerini büyütebileceğini' belirten Barre, kuzeyde yaşayan Somali vatandaşlarının da bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.‘Hiç kimsenin Filistinlileri sürmeye hakkı yok’Barre, İsrail’in söz konusu hamlesinin Filistinlilerin başka bölgelere yerleştirilmesine yönelik planlarla bağlantılı olabileceği iddialarına da değinerek, Somali’nin her türlü zorla yerinden etmeyi reddettiğini kaydetti.'Hiç kimsenin Filistinlileri kendi topraklarından zorla sürmeye hakkı yoktur' diyen Barre, herhangi bir Arap’ın Somali’de özgür iradesiyle yaşamayı tercih edebileceğini ancak insanların iradeleri dışında başka yerlere taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

