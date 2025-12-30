https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/somali-basbakani-israilin-somaliland-tanima-hamlesi-askeri-us-planlarinin-parcasi-1102369090.html
Somali Başbakanı: İsrail’in 'Somaliland' tanıma hamlesi askeri üs planlarının parçası
Somali Başbakanı: İsrail’in 'Somaliland' tanıma hamlesi askeri üs planlarının parçası
Sputnik Türkiye
Somali Başbakanı Barre, İsrail’in 'Somaliland'ı tanıdığını açıklamasının Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz’de nüfuz alanını genişletmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu söyledi.
2025-12-30T15:27+0300
2025-12-30T15:27+0300
2025-12-30T15:27+0300
dünya
hamza abdi barre
somali
i̇srail
somaliland
askeri üs
ortadoğu
afrika birliği
arap birliği
hükümetlerarası kalkınma otoritesi (igad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102368933_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b04a43faea3002093972b32ffcc6e08c.jpg
Hamza Abdi Barre, söz konusu hamlenin askeri üs kurulmasına zemin hazırlayabileceği, Afrika’daki sınır düzenini zayıflatabileceği ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik planlarla bağlantılı olabileceği uyarısında bulundu.Mısır merkezli AlQahera News’e konuşan Barre, İsrail’in açıklamasının zamanlamasının Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Büyük İsrail’ hayaliyle bağlantılı olduğunu savundu. Kuzey Somali’de bir varlık kazanmanın İsrail’e 'Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı üzerinde stratejik bir kaldıraç sağlayacağını' ifade eden Barre, buranın dünya deniz ticareti açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.‘Askeri üsler inşa edebileceğine inanıyor’'İsrail, özellikle kuzey Somali’de varlık kurarak Kızıldeniz’i ve Babülmendep Boğazı’nı kontrol edebileceğine ve burada askeri üsler inşa edebileceğine inanıyor' diyen Barre, İsrail’in mevcut uluslararası ve bölgesel koşullardan faydalanarak bu planı ilerlettiğini öne sürdü.‘Tehlikeli hedeflere hizmet ediyor’Bu adımın sembolik olmadığını savunan Barre, kararın "Somali’nin ötesine geçen 'tehlikeli' hedeflere hizmet ettiğini, özellikle Kızıldeniz’e kıyısı olan Arap ve İslam ülkelerini tehdit ettiğini’"dile getirdi. Hamlenin İsrail’in bölgedeki 'askeri varlığını artırarak güvenlik risklerini büyütebileceğini' belirten Barre, kuzeyde yaşayan Somali vatandaşlarının da bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.‘Hiç kimsenin Filistinlileri sürmeye hakkı yok’Barre, İsrail’in söz konusu hamlesinin Filistinlilerin başka bölgelere yerleştirilmesine yönelik planlarla bağlantılı olabileceği iddialarına da değinerek, Somali’nin her türlü zorla yerinden etmeyi reddettiğini kaydetti.'Hiç kimsenin Filistinlileri kendi topraklarından zorla sürmeye hakkı yoktur' diyen Barre, herhangi bir Arap’ın Somali’de özgür iradesiyle yaşamayı tercih edebileceğini ancak insanların iradeleri dışında başka yerlere taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/israil-somalilandi-taniyan-ilk-ulke-oldu-1102274816.html
somali
i̇srail
somaliland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102368933_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_6f07c07e4193beda69ff7ae8bd62fc3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
somali, israil, somaliland, askeri üs, filistinlilieri zorla yerinden etme, israil'in somaliland'ı tanıması, barre, israil haberleri, haberler, afrika haberleri
somali, israil, somaliland, askeri üs, filistinlilieri zorla yerinden etme, israil'in somaliland'ı tanıması, barre, israil haberleri, haberler, afrika haberleri
Somali Başbakanı: İsrail’in 'Somaliland' tanıma hamlesi askeri üs planlarının parçası
Somali Başbakanı Barre, İsrail’in 'Somaliland'ı tanıdığını açıklamasının Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz’de nüfuz alanını genişletmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu söyledi.
Hamza Abdi Barre, söz konusu hamlenin askeri üs kurulmasına zemin hazırlayabileceği, Afrika’daki sınır düzenini zayıflatabileceği ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik planlarla bağlantılı olabileceği uyarısında bulundu.
Mısır merkezli AlQahera News’e konuşan Barre, İsrail’in açıklamasının zamanlamasının Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Büyük İsrail’ hayaliyle bağlantılı olduğunu savundu. Kuzey Somali’de bir varlık kazanmanın İsrail’e 'Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı üzerinde stratejik bir kaldıraç sağlayacağını' ifade eden Barre, buranın dünya deniz ticareti açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
‘Askeri üsler inşa edebileceğine inanıyor’
'İsrail, özellikle kuzey Somali’de varlık kurarak Kızıldeniz’i ve Babülmendep Boğazı’nı kontrol edebileceğine ve burada askeri üsler inşa edebileceğine inanıyor' diyen Barre, İsrail’in mevcut uluslararası ve bölgesel koşullardan faydalanarak bu planı ilerlettiğini öne sürdü.
‘Tehlikeli hedeflere hizmet ediyor’
Bu adımın sembolik olmadığını savunan Barre, kararın "Somali’nin ötesine geçen 'tehlikeli' hedeflere hizmet ettiğini, özellikle Kızıldeniz’e kıyısı olan Arap ve İslam ülkelerini tehdit ettiğini’"dile getirdi. Hamlenin İsrail’in bölgedeki 'askeri varlığını artırarak güvenlik risklerini büyütebileceğini' belirten Barre, kuzeyde yaşayan Somali vatandaşlarının da bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.
‘Hiç kimsenin Filistinlileri sürmeye hakkı yok’
Barre, İsrail’in söz konusu hamlesinin Filistinlilerin başka bölgelere yerleştirilmesine yönelik planlarla bağlantılı olabileceği iddialarına da değinerek, Somali’nin her türlü zorla yerinden etmeyi reddettiğini kaydetti.
'Hiç kimsenin Filistinlileri kendi topraklarından zorla sürmeye hakkı yoktur' diyen Barre, herhangi bir Arap’ın Somali’de özgür iradesiyle yaşamayı tercih edebileceğini ancak insanların iradeleri dışında başka yerlere taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.