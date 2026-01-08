https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abb-konser-sorusturmasi-5-tutuklu-sanik-serbest-birakildi-1102599149.html

ABB konser soruşturması: 5 tutuklu sanık serbest bırakıldı

ABB konser soruşturması: 5 tutuklu sanık serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin açılan davada mahkeme 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T21:22+0300

2026-01-08T21:22+0300

2026-01-08T21:22+0300

türki̇ye

ankara

abb

konser

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/18/1094814166_0:206:2906:1840_1920x0_80_0_0_09ecca8e5ac5aa85beafe206ac91a5b2.jpg

2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin açılan dava 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Savunma makamı, dosyada yer alan bilirkişi raporunun hatalı düzenlendiğini, maliyet hesaplamalarında yanlışlıklar bulunduğunu ileri sürerek yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları ise tutukluluk halinin ölçüsüz olduğunu savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi.Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir’in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti. Duruşma, 31 Mart tarihine ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/mansur-yavasa-ikinci-kez-sorusturma-izni-verildi-abb-aciklama-yapti-1102026546.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, abb, konser, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması