ABB konser soruşturması: 5 tutuklu sanık serbest bırakıldı
ABB konser soruşturması: 5 tutuklu sanık serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin açılan davada mahkeme 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. 08.01.2026
2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin açılan dava 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Savunma makamı, dosyada yer alan bilirkişi raporunun hatalı düzenlendiğini, maliyet hesaplamalarında yanlışlıklar bulunduğunu ileri sürerek yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları ise tutukluluk halinin ölçüsüz olduğunu savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi.Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir’in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti. Duruşma, 31 Mart tarihine ertelendi.
