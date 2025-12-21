https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/mansur-yavasa-ikinci-kez-sorusturma-izni-verildi-abb-aciklama-yapti-1102026546.html

Mansur Yavaş'a ikinci kez soruşturma izni verildi: ABB açıklama yaptı

Mansur Yavaş'a ikinci kez soruşturma izni verildi: ABB açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verdiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında ikinci kez soruşturma izni verildi.Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın, eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde verilen kararlarla ilgili olduğunu iddia etti.

