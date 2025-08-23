https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/yalovada-dilencinin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1098789742.html
Yalova'da dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı
Yalova İsmetpaşa Mahallesi'nde denetimler sırasında yakalanan bir dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı. Zabıtalar tek tek saydıKara yolu üzerinde gerçekleştirilen zabıta denetiminde bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi. Yakalanan dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü. Dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı.Paraya el konulurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.
