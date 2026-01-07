Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor: 'Gandalf' ve 'Frodo' yeniden buluşacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/yuzuklerin-efendisi-geri-donuyor-gandalf-ve-frodo-yeniden-bulusacak-1102556362.html
2026-01-07 Sir Ian McKellen, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminde Gandalf ve Frodo'nun yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Film 2027'de vizyona girecek.
Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen yeni film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, serinin sevilen karakterleri Gandalf ve Frodo Baggings'i yıllar sonra yeniden aynı hikayede buluşturacak. Ünlü film serisinde Gandalf karakterini canlandıran usta oyuncu Sir Ian McKellen, filmin yapım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. McKellen, yeni filmde Gandalf ve Frodo karakterlerinin yer alacağını ve çekimlerin mayıs ayında başlayacağını belirterek, filmin yönetmenliğini ve başrolünü seride Gollum'a hayat veren Andy Serkis’in üstleneceğini söyledi.Ne zaman vizyona girecek?McKellen, oyuncu kadrosuna dair detay vermekten kaçınsa da, “Film Mayıs ayında çekilmeye başlayacak. Gollum tarafından yönetilecek ve tamamen Gollum’un hikayesine odaklanacak. Ama size iki sır verebilirim. Filmde Frodo adında bir karakter var ve bir de Gandalf” ifadelerini kullandı.Filmin 17 Aralık 2027 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Yapım, 'Hobbit' ile 'Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği' arasındaki, bugüne kadar beyaz perdede anlatılmamış 'kayıp yıllara' odaklanacak.Konusu ne olacak?Hikaye, Bilbo Baggings 111. doğum gününden sonra, Frodo'nun 'Yüzük Kardeşliği'ne katılmadan önceki dönemde geçiyor. Bu süreçte Gandalf, Bilbo'nun yüzüğünün kökenini gizlice araştırırken, Frodo ise Shire'da sakin bir yaşam sürüyor ve yaklaşan tehlikeden habersiz kalıyor.Filmde, Yüzük Kardeşliğinde perde arkasında kalan Gandalf’ın Gollum’u arama ve Tek Yüzük’ün sırrını çözme süreci detaylı biçimde ele alınacak.J. R. R. Tolkien tarafından yazılan 'Orta Dünya' evrenin ilk kitabı olan 'Hobbit' 21 Eylül 1937 tarihinde yayımlanmıştı. Serinin ilk filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2001 yılında vizyona girmişti.
