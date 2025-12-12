https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/yuzuklerin-efendisi-davalik-oldu-gaziantepli-yuzuk-ustasi-ile-dunya-devi-karsi-karsiya-1101738476.html

Yüzüklerin Efendisi davalık oldu: Gaziantepli yüzük ustası ile dünya devi karşı karşıya

Yüzüklerin Efendisi davalık oldu: Gaziantepli yüzük ustası ile dünya devi karşı karşıya

Gaziantepli gümüş yüzük ustası, Yüzüklerin Efendisi diye marka başvurusu yaptığı için 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' isimli eserlerin sinema filmi ve sahne... 12.12.2025

Dünya sinemasının unutulmaz filmleri arasına giren '‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Hobbit’ isimli eserlerin sinema filmi ve sahne uyarlamaları gibi haklarının sahibi Middle-Earth Enterprises LLC, kendileri adına tescilli olan markayı izinsiz kullandığı iddiasıyla Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak’a dava açtı.Markamızı kullanma diyerek uyardıHürriyet'in haberine göre, iddiaya göre Middle-Earth Enterprises LLC, Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak tarafından 2021’de ‘Lord Of The Rings’ (Yüzüklerin Efendisi) ve ‘Lord Of The Rings Yüzüklerin Efendisi’ olmak üzere iki ayrı marka başvurusu yapıldığını öğrendi. Her iki başvuruya itirazda bulunan yapım şirketi, Çakmak’a noter aracılığıyla ihtarname göndererek marka başvurularından feragat etmesini ve tüm kullanımların durdurulmasını talep etti.Dava açtıTalebe olumsuz cevap veren Çakmak, Yüzüklerin Efendisi markasını izinsiz kullanmaya devam etti. Bunun üzerine şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Çakmak’a ‘marka’ davası açtı. Dava dilekçesinde “Marka, Türkçe ve İngilizce birebir kopyalanmak suretiyle kötü niyetli olarak Mehmet Çakmak tarafından kullanılmaktadır” denildi. Çakmak’ın ‘Yüzüklerin Efendisi’ markasını izinsiz şekilde tescil ettirdiği ve ticari kâr elde ettiğini öne süren şirket, markanın hükümsüzlüğüne karar verilerek sicilden silinmesini talep etti.

