Rus yönetmen Dyaçenko'dan Çeburaşka 3 müjdesi: 2027'de gösterime girecek

2026'da dünya çapında en çok izlenenler arasına giren Çeburaşka 2'nin yankıları sürerken filmin yönetmeninden serinin 3. filmine ilişkin açıklama geldi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

1 Ocak 2026'da yayına giren Rus animasyon çocuk komedi filmi Çeburaşka 2'nin yönetmeni Dmitriy Dyaçenko, serinin 3. filminin müjdesini sinemaseverlere şimdiden verdi.Sputnik'e demeç veren Dyaçenko, "Çeburaşka 3 daha da eğlenceli, daha da içten olacak çünkü Çeburaşka'nın ailesini göreceğiz. Her biri kendine has kişiliğe sahip birçok karakter olacak. Yani, Çeburaşka'nın beşinci seviyesi olacak, beş kişilik bir aile izleyeceğiz" dedi.'Çeburaşka büyüdü ve değişti'Çeburaşka 2 hakkında detaylar paylaşan Dyaçenko, kahramanın serinin 2. filminde büyüdüğüne ve değiştiğine dikkat çekti.Çeburaşka'nın artık kitap okuyan ve kişisel görüşlere sahip bir genç olduğunu kaydeden Dyaçenko, "Ama o hala çok çekici ve zeki bir kahraman. Bence kahramanımız olgunlaşmış olsa da, ilgi çekici yönünü kaybetmedi. Bence Çeburaşka her zaman küçük kalacak. O, çocukluğun sembolü ve asla tamamen büyümeyecek, zira her zaman yaramaz bir çocuk olarak kalacak" ifadelerini kullandı.1 Ocak 2026'da yayına giren Rus animasyon çocuk komedi filmi Çeburaşka 2 Rusya’da gişe rekorları kırarken 5 Ocak itibarıyla uluslararası listelerde ise üçüncü sıraya yerleşmişti. Çeburaşka 2, James Cameron'ın yönettiği Avatar: Ateş ve Kül ve animasyon filmi Zootropolis 2’nin ardından dünya çapında üçüncü sırada yer almıştı.Tarihin gişe rekorlarını kıran Çeburaşka 2 filminde Sergey Garmaş, Yelena Yakovleva, Fyodor Dobronravov, Polina Maksimova, Sergey Lavıgin, Dmitriy Lısenkov, Artyom Bıstrov, Sofya Zayka, İlya Kondratenko, Yeva Smirnova, Natalya Şçukina gibi isimler rollerine geri dönmüş oldu. İkinci filmin kadrosuna ayrıca Aleksandr ve Matvey Lıkov'ların yanı sıra Viktor Dobronravov da katıldı.Rusya’nın ünlü edebiyat ve animasyon karakteri Çeburaşka'yı konu alan hikayenin ilk bölümü de Dyaçenko tarafından yönetilmişti. Film 1 Ocak 2023'te gösterime girmiş, iki hafta içinde yerli sinema tarihinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.

