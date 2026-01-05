https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/rusyada-gise-rekorlari-kiran-ceburaska-2-filmi-uluslararasi-listelerde-ucuncu-sirada-yer-aldi-1102503856.html

Rusya'da gişe rekorları kıran Çeburaşka 2 filmi, uluslararası listelerde üçüncü sırada yer aldı

1 Ocak 2026'da yayına giren Rus animasyon çocuk komedi filmi Çeburaşka 2 Rusya'da gişe rekorları kırarken uluslararası listelerde ise üçüncü sıraya yerleşti.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102503481_21:0:901:495_1920x0_80_0_0_b8e69508ff2849e5c1d797fba3377e0b.png

Kinobusiness.com sitesinin bildirdiği üzere, 2026’nın ilk gününde yayına giren, Dmitriy Dyaçenko'nun yönettiği Rus animasyon çocuk komedi filmi Çeburaşka 2 Rusya’da gişe rekorları kırdı, uluslararası listelerde ise üçüncü sıraya yerleşti.Çeburaşka 2 filminin hafta sonuna denk gelen ilk gösteriminde gişe hasılatı 2 milyar 361 milyon 700 bin ruble veya 30 milyon 950 bin dolar gibi rekor bir rakama ulaştı.Sitedeki açıklamada, “Bu, filmin uluslararası listelerde üçüncü sıraya yerleşmesi için yeterli oldu” denildi.Çeburaşka 2, James Cameron'ın yönettiği Avatar: Ateş ve Kül ve animasyon filmi Zootropolis 2’nin ardından dünya çapında üçüncü sırada yer aldı.Geçen Aralık ayında Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Çeburaşka 2yi yeni yıl film sezonunun en önemli prömiyerlerinden biri olarak nitelendirdi. Filmin ilk gösterimine katılan yönetmen Dyaçenko, izleyicilere hayattaki en değerli şeyleri, aile ve çocuk-ebeveyn ilişkilerini hatırlamaları çağrısında bulundu.Tarihin gişe rekorlarını kıran Çeburaşka 2 filminde Sergey Garmaş, Yelena Yakovleva, Fyodor Dobronravov, Polina Maksimova, Sergey Lavıgin, Dmitriy Lısenkov, Artyom Bıstrov, Sofya Zayka, İlya Kondratenko, Yeva Smirnova, Natalya Şçukina gibi isimler rollerine geri dönmüş oldu. İkinci filmin kadrosuna ayrıca Aleksandr ve Matvey Lıkov'ların yanı sıra Viktor Dobronravov da katıldı.Rusya’nın ünlü edebiyat ve animasyon karakteri Çeburaşka'yı konu alan hikayenin ilk bölümü de Dyaçenko tarafından yönetilmişti. Film 1 Ocak 2023'te gösterime girmiş, iki hafta içinde yerli sinema tarihinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.

