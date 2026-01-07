https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/yargitaydan-emsal-karar-7-kez-motor-arizasi-veren-otomobil-gizli-ayipli-sayildi-1102544470.html

Yargıtay’dan emsal karar: 7 kez motor arızası veren otomobil 'gizli ayıplı' sayıldı

Yargıtay’dan emsal karar: 7 kez motor arızası veren otomobil 'gizli ayıplı' sayıldı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olarak satın alındıktan sonra 7 kez motor arızası veren otomobil hakkında emsal nitelikte bir karara imza attı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T11:26+0300

2026-01-07T11:26+0300

2026-01-07T11:26+0300

türki̇ye

yargıtay

otomobil

ayıp

ankara

yüksek mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a5c1d048299a397719bd40e25e4cbcfa.jpg

Karara konu olay, Ankara’da yaşandı. Bir vatandaş, 2021 yılında bayiden sıfır kilometre otomobil satın aldı. Ancak araç, kısa süre sonra sorun çıkarmaya başladı ve 10 ay içinde 7 kez “motor arızası” şikayetiyle yetkili servise götürüldü.Arıza giderilemedi, talep reddedildiYetkili servislerde yapılan kontrollerde arızanın kaynağı tespit edilemedi. Bunun üzerine araç sahibi, ayıpsız ve sorunsuz başka bir otomobilin kendisine teslim edilmesini talep etti. Ancak bayi, bu talebi kabul etmedi.Tüketici mahkemesine başvurduVatandaş, bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Dava dilekçesinde, seyir halindeyken aracın elektriğinin kesildiğini ve motorun durduğunu belirterek,“Aracın çalıştırılması için yeniden kontak anahtarının kapatılıp açılması gerekiyor. Bu durum benim açımdan katlanılabilecek hal olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.Firma 'kullanım hatası' savunması yaptıDavalı şirket ise söz konusu arızaların kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek davanın reddini talep etti.Mahkeme: Gizli ayıp varDavayı değerlendiren Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, iki ayrı bilirkişi raporuna dayanarak arızanın imalat kaynaklı olduğunu tespit etti. Kararda, “Gizli ayıplı sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği” vurgulandı ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmedildi.Yargıtay kararı onadıTemyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, otomobildeki elektrik aksamı arızalarının gizli ayıp niteliği taşıdığına dikkat çekildi.'Can ve mal güvenliği tehlikeye girer'Yüksek Mahkeme kararında, mekanik ve elektronik onarımın tek başına yeterli olmayacağı belirtilerek, söz konusu arızanın tekrar yaşanması halinde hem araç sahibinin hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/akomdan-istanbula-saatli-firtina-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1102542214.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, otomobil, ayıp, ankara, yüksek mahkeme