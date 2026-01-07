https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/yargitaydan-emsal-karar-7-kez-motor-arizasi-veren-otomobil-gizli-ayipli-sayildi-1102544470.html
Yargıtay’dan emsal karar: 7 kez motor arızası veren otomobil 'gizli ayıplı' sayıldı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olarak satın alındıktan sonra 7 kez motor arızası veren otomobil hakkında emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, aracın “gizli ayıplı” olduğuna hükmederek ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Kararda, can ve mal güvenliği vurgusu dikkat çekti.
Karara konu olay, Ankara’da yaşandı. Bir vatandaş, 2021 yılında bayiden sıfır kilometre otomobil satın aldı. Ancak araç, kısa süre sonra sorun çıkarmaya başladı ve 10 ay içinde 7 kez “motor arızası” şikayetiyle yetkili servise götürüldü.
Arıza giderilemedi, talep reddedildi
Yetkili servislerde yapılan kontrollerde arızanın kaynağı tespit edilemedi. Bunun üzerine araç sahibi, ayıpsız ve sorunsuz başka bir otomobilin kendisine teslim edilmesini talep etti. Ancak bayi, bu talebi kabul etmedi.
Tüketici mahkemesine başvurdu
Vatandaş, bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Dava dilekçesinde, seyir halindeyken aracın elektriğinin kesildiğini ve motorun durduğunu belirterek,
“Aracın çalıştırılması için yeniden kontak anahtarının kapatılıp açılması gerekiyor. Bu durum benim açımdan katlanılabilecek hal olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.
Firma 'kullanım hatası' savunması yaptı
Davalı şirket ise söz konusu arızaların kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek davanın reddini talep etti.
Davayı değerlendiren Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, iki ayrı bilirkişi raporuna dayanarak arızanın imalat kaynaklı olduğunu tespit etti. Kararda, “Gizli ayıplı sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği” vurgulandı ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmedildi.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, otomobildeki elektrik aksamı arızalarının gizli ayıp niteliği taşıdığına dikkat çekildi.
'Can ve mal güvenliği tehlikeye girer'
Yüksek Mahkeme kararında, mekanik ve elektronik onarımın tek başına yeterli olmayacağı belirtilerek, söz konusu arızanın tekrar yaşanması halinde hem araç sahibinin hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ifade edildi.