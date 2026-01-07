Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/yargitaydan-emsal-karar-7-kez-motor-arizasi-veren-otomobil-gizli-ayipli-sayildi-1102544470.html
Yargıtay’dan emsal karar: 7 kez motor arızası veren otomobil 'gizli ayıplı' sayıldı
Yargıtay’dan emsal karar: 7 kez motor arızası veren otomobil 'gizli ayıplı' sayıldı
Sputnik Türkiye
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olarak satın alındıktan sonra 7 kez motor arızası veren otomobil hakkında emsal nitelikte bir karara imza attı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T11:26+0300
2026-01-07T11:26+0300
türki̇ye
yargıtay
otomobil
ayıp
ankara
yüksek mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a5c1d048299a397719bd40e25e4cbcfa.jpg
Karara konu olay, Ankara’da yaşandı. Bir vatandaş, 2021 yılında bayiden sıfır kilometre otomobil satın aldı. Ancak araç, kısa süre sonra sorun çıkarmaya başladı ve 10 ay içinde 7 kez “motor arızası” şikayetiyle yetkili servise götürüldü.Arıza giderilemedi, talep reddedildiYetkili servislerde yapılan kontrollerde arızanın kaynağı tespit edilemedi. Bunun üzerine araç sahibi, ayıpsız ve sorunsuz başka bir otomobilin kendisine teslim edilmesini talep etti. Ancak bayi, bu talebi kabul etmedi.Tüketici mahkemesine başvurduVatandaş, bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Dava dilekçesinde, seyir halindeyken aracın elektriğinin kesildiğini ve motorun durduğunu belirterek,“Aracın çalıştırılması için yeniden kontak anahtarının kapatılıp açılması gerekiyor. Bu durum benim açımdan katlanılabilecek hal olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.Firma 'kullanım hatası' savunması yaptıDavalı şirket ise söz konusu arızaların kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek davanın reddini talep etti.Mahkeme: Gizli ayıp varDavayı değerlendiren Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, iki ayrı bilirkişi raporuna dayanarak arızanın imalat kaynaklı olduğunu tespit etti. Kararda, “Gizli ayıplı sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği” vurgulandı ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmedildi.Yargıtay kararı onadıTemyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, otomobildeki elektrik aksamı arızalarının gizli ayıp niteliği taşıdığına dikkat çekildi.'Can ve mal güvenliği tehlikeye girer'Yüksek Mahkeme kararında, mekanik ve elektronik onarımın tek başına yeterli olmayacağı belirtilerek, söz konusu arızanın tekrar yaşanması halinde hem araç sahibinin hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/akomdan-istanbula-saatli-firtina-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1102542214.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_350bdddf6ed24f68b35eff7215e146d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay, otomobil, ayıp, ankara, yüksek mahkeme
yargıtay, otomobil, ayıp, ankara, yüksek mahkeme

Yargıtay’dan emsal karar: 7 kez motor arızası veren otomobil 'gizli ayıplı' sayıldı

11:26 07.01.2026
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA
Abone ol
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olarak satın alındıktan sonra 7 kez motor arızası veren otomobil hakkında emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, aracın “gizli ayıplı” olduğuna hükmederek ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Kararda, can ve mal güvenliği vurgusu dikkat çekti.
Karara konu olay, Ankara’da yaşandı. Bir vatandaş, 2021 yılında bayiden sıfır kilometre otomobil satın aldı. Ancak araç, kısa süre sonra sorun çıkarmaya başladı ve 10 ay içinde 7 kez “motor arızası” şikayetiyle yetkili servise götürüldü.

Arıza giderilemedi, talep reddedildi

Yetkili servislerde yapılan kontrollerde arızanın kaynağı tespit edilemedi. Bunun üzerine araç sahibi, ayıpsız ve sorunsuz başka bir otomobilin kendisine teslim edilmesini talep etti. Ancak bayi, bu talebi kabul etmedi.

Tüketici mahkemesine başvurdu

Vatandaş, bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Dava dilekçesinde, seyir halindeyken aracın elektriğinin kesildiğini ve motorun durduğunu belirterek,
Aracın çalıştırılması için yeniden kontak anahtarının kapatılıp açılması gerekiyor. Bu durum benim açımdan katlanılabilecek hal olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

Firma 'kullanım hatası' savunması yaptı

Davalı şirket ise söz konusu arızaların kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek davanın reddini talep etti.

Mahkeme: Gizli ayıp var

Davayı değerlendiren Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, iki ayrı bilirkişi raporuna dayanarak arızanın imalat kaynaklı olduğunu tespit etti. Kararda, “Gizli ayıplı sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği” vurgulandı ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmedildi.

Yargıtay kararı onadı

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, otomobildeki elektrik aksamı arızalarının gizli ayıp niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

'Can ve mal güvenliği tehlikeye girer'

Yüksek Mahkeme kararında, mekanik ve elektronik onarımın tek başına yeterli olmayacağı belirtilerek, söz konusu arızanın tekrar yaşanması halinde hem araç sahibinin hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ifade edildi.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı: Kar yağışı için tarih verildi
10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала