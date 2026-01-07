https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/akomdan-istanbula-saatli-firtina-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1102542214.html
AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı: Kar yağışı için tarih verildi
Lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, yarından itibaren hızla düşecek. Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 10 derece azalacak, yüksek...
Lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde hava koşullarında sert bir değişim bekleniyor. Özellikle İstanbul'da cuma günü sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ihtimali bulunduğu bildirildi.Pazartesi ve salı kar bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahminlerine göre, pazartesi ve salı günü İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölümü kar yağışının etkisi altına girecek. Soğuk havanın batıdan başlayarak iç ve doğu kesimlere yayılması öngörülüyor.36 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağını, perşembe gününden itibaren rüzgarın fırtınaya dönüşeceğini duyurdu.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, Perşembe sabah saatlerinden (08.00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde esmesi beklenirken, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Perşembe günü itibarıyla 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."
Lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde hava koşullarında sert bir değişim bekleniyor. Özellikle İstanbul’da cuma günü sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ihtimali bulunduğu bildirildi.
Pazartesi ve salı kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahminlerine göre, pazartesi ve salı günü İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölümü kar yağışının etkisi altına girecek. Soğuk havanın batıdan başlayarak iç ve doğu kesimlere yayılması öngörülüyor.
36 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.
AKOM’dan fırtına ve sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağını, perşembe gününden itibaren rüzgarın fırtınaya dönüşeceğini duyurdu.
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, Perşembe sabah saatlerinden (08.00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde esmesi beklenirken, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Perşembe günü itibarıyla 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.”