Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi

Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi

07.01.2026

Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD saldırısı sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yedi günlük yas ilan etti.Rodriguez yaptığı açıklamada, "Venezuela'yı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda eden gençlerin, kadınların ve erkeklerin anısına yedi günlük yas ilan etme kararı aldım. Onlara minnettarız" dedi.Rodriguez, ilan edilen yas halinin, Venezuela yetkililerinin 'şehit' olarak nitelendirdiği ve ülkeyi dış saldırılardan korurken 'cumhuriyetin en yüksek değerleri uğruna' ölen gençlerin ölümleriyle sebepli olduğunu ifade etti.Rodriguez, Venezuela'nın iç barışı koruması gerektiğinin altını çizdi ve cumhuriyete yönelik baskı ve saldırılara son verilmesi çağrısını yineledi.

