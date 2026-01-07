https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/venezuelada-7-gunluk-yas-ilan-edildi-1102538037.html
Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi
Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Venezuela'da ABD saldırılarında ölenler adına 7 günlük yas ilan edildi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T04:27+0300
2026-01-07T04:27+0300
2026-01-07T04:27+0300
dünya
abd
delcy rodriguez
venezuela
nicolas maduro
yas
milli yas
ulusal yas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD saldırısı sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yedi günlük yas ilan etti.Rodriguez yaptığı açıklamada, "Venezuela'yı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda eden gençlerin, kadınların ve erkeklerin anısına yedi günlük yas ilan etme kararı aldım. Onlara minnettarız" dedi.Rodriguez, ilan edilen yas halinin, Venezuela yetkililerinin 'şehit' olarak nitelendirdiği ve ülkeyi dış saldırılardan korurken 'cumhuriyetin en yüksek değerleri uğruna' ölen gençlerin ölümleriyle sebepli olduğunu ifade etti.Rodriguez, Venezuela'nın iç barışı koruması gerektiğinin altını çizdi ve cumhuriyete yönelik baskı ve saldırılara son verilmesi çağrısını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trump-venezueladaki-gecici-yonetim-petrolun-30-ila-50-milyon-varilini-abdye-teslim-edecek-1102537815.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_a512dc08cf0340e2da1bc55b40bba0d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, delcy rodriguez, venezuela, nicolas maduro, yas, milli yas, ulusal yas
abd, delcy rodriguez, venezuela, nicolas maduro, yas, milli yas, ulusal yas
Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi
Venezuela'da ABD saldırılarında ölenler adına 7 günlük yas ilan edildi.
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD saldırısı sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yedi günlük yas ilan etti.
Rodriguez yaptığı açıklamada, "Venezuela'yı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda eden gençlerin, kadınların ve erkeklerin anısına yedi günlük yas ilan etme kararı aldım. Onlara minnettarız" dedi.
Rodriguez, ilan edilen yas halinin, Venezuela yetkililerinin 'şehit' olarak nitelendirdiği ve ülkeyi dış saldırılardan korurken 'cumhuriyetin en yüksek değerleri uğruna' ölen gençlerin ölümleriyle sebepli olduğunu ifade etti.
Rodriguez, Venezuela'nın iç barışı koruması gerektiğinin altını çizdi ve cumhuriyete yönelik baskı ve saldırılara son verilmesi çağrısını yineledi.