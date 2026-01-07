Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/venezuelada-7-gunluk-yas-ilan-edildi-1102538037.html
Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi
Venezuela'da ABD saldırılarında ölenler adına 7 günlük yas ilan edildi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
delcy rodriguez
venezuela
nicolas maduro
yas
milli yas
ulusal yas
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD saldırısı sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yedi günlük yas ilan etti.Rodriguez yaptığı açıklamada, "Venezuela'yı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda eden gençlerin, kadınların ve erkeklerin anısına yedi günlük yas ilan etme kararı aldım. Onlara minnettarız" dedi.Rodriguez, ilan edilen yas halinin, Venezuela yetkililerinin 'şehit' olarak nitelendirdiği ve ülkeyi dış saldırılardan korurken 'cumhuriyetin en yüksek değerleri uğruna' ölen gençlerin ölümleriyle sebepli olduğunu ifade etti.Rodriguez, Venezuela'nın iç barışı koruması gerektiğinin altını çizdi ve cumhuriyete yönelik baskı ve saldırılara son verilmesi çağrısını yineledi.
abd, delcy rodriguez, venezuela, nicolas maduro, yas, milli yas, ulusal yas
abd, delcy rodriguez, venezuela, nicolas maduro, yas, milli yas, ulusal yas

04:27 07.01.2026
© AAVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA
Venezuela'da ABD saldırılarında ölenler adına 7 günlük yas ilan edildi.
Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ABD saldırısı sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yedi günlük yas ilan etti.
Rodriguez yaptığı açıklamada, "Venezuela'yı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda eden gençlerin, kadınların ve erkeklerin anısına yedi günlük yas ilan etme kararı aldım. Onlara minnettarız" dedi.
Rodriguez, ilan edilen yas halinin, Venezuela yetkililerinin 'şehit' olarak nitelendirdiği ve ülkeyi dış saldırılardan korurken 'cumhuriyetin en yüksek değerleri uğruna' ölen gençlerin ölümleriyle sebepli olduğunu ifade etti.
Rodriguez, Venezuela'nın iç barışı koruması gerektiğinin altını çizdi ve cumhuriyete yönelik baskı ve saldırılara son verilmesi çağrısını yineledi.
