Trump: Venezuela'daki geçici yönetim, petrolün 30 ila 50 mi̇lyon varilini ABD'ye teslim edecek

Venezuela'daki Geçici Yönetimin, yaptırım uygulanan yüksek kaliteli petrolün 30 ila 50 mi̇lyon varilini ABD'ye teslim edeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu petrol piyasa fiyatından satılacak ve bu para, ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak; böylece hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacaktır! Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle taşınacak ve doğrudan ABD'deki boşaltma limanlarına getirilecektir.