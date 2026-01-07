https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trump-venezueladaki-gecici-yonetim-petrolun-30-ila-50-milyon-varilini-abdye-teslim-edecek-1102537815.html
Trump: Venezuela'daki geçici yönetim, petrolün 30 ila 50 mi̇lyon varilini ABD'ye teslim edecek
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki geçici yönetimin 30–50 milyon varil petrolü piyasa fiyatından ABD’ye teslim etmeyi kabul ettiğini ve gelirin ABD... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela geçici yönetiminin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela geçici yönetiminin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
Venezuela'daki Geçici Yönetimin, yaptırım uygulanan yüksek kaliteli petrolün 30 ila 50 mi̇lyon varilini ABD'ye teslim edeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu petrol piyasa fiyatından satılacak ve bu para, ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak; böylece hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacaktır! Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle taşınacak ve doğrudan ABD'deki boşaltma limanlarına getirilecektir.