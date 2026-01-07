Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/vatikanda-kritik-karar-mekanizmasi-olaganustu-konsistuar-toplantisi-nedir-1102551786.html
Vatikan’da kritik karar mekanizması: Olağanüstü Konsistuar toplantısı nedir?
Vatikan’da kritik karar mekanizması: Olağanüstü Konsistuar toplantısı nedir?
Sputnik Türkiye
Olağanüstü Konsistuar, Katolik Kilisesi’nde Papa’nın acil ve istisnai konuları ele almak üzere kardinaleri toplantıya çağırdığı en üst düzey karar... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T14:08+0300
2026-01-07T14:09+0300
vatikan
katolik kilisesi
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095793373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6fd646e50cc246a2619ef45c30f5306.jpg
Olağanüstü Konsistuar, Papa’nın normal takvim dışına çıkarak tüm kardinaleri (ya da büyük bir bölümünü) acil ve hayati meseleleri görüşmek üzere topladığı resmî istişare toplantısıdır. Bu toplantılar, Katolik Kilisesi’nin küresel geleceğini etkileyen başlıklarda yapılır.Normal Konsistuar’dan farkı ne?Hangi konular ele alınır?Olağanüstü Konsistuar toplantılarında şu başlıklar öne çıkar:Kimler katılır?Toplantıya Papa başkanlık eder. Katılımcılar:Bu yapı, Katolik dünyasında en yüksek danışma ve yönlendirme gücüne sahip organdır.Neden kritik öneme sahip?Olağanüstü Konsistuarlar, çoğu zaman:olarak yorumlanır. Bu nedenle toplantılar, yalnızca dinî değil jeopolitik ve sosyopolitik açıdan da yakından takip edilir.Tarihte öne çıkan olağanüstü konsistuarlarGeçmişte yapılan bazı olağanüstü konsistuarlar, Vatikan’da köklü reformlara ve önemli doktrin tartışmalarına zemin hazırlamış; bazıları ise papa değişiminden önceki son büyük istişare platformu olarak kayda geçmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/esenyurtda-isci-konteynerinde-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1102551639.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095793373_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5bb95eaf140259bb0796b0911c715382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vatikan, katolik kilisesi
vatikan, katolik kilisesi

Vatikan’da kritik karar mekanizması: Olağanüstü Konsistuar toplantısı nedir?

14:08 07.01.2026 (güncellendi: 14:09 07.01.2026)
© AP Photo / Andreea AlexandruVatikan Kardinalleri
Vatikan Kardinalleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Abone ol
Olağanüstü Konsistuar, Katolik Kilisesi’nde Papa’nın acil ve istisnai konuları ele almak üzere kardinaleri toplantıya çağırdığı en üst düzey karar mekanizmalarından biridir. Vatikan merkezli bu toplantılar; kilise reformları, küresel krizler, doktrinel tartışmalar ve papa sonrası süreçler açısından kritik öneme sahiptir.
Olağanüstü Konsistuar, Papa’nın normal takvim dışına çıkarak tüm kardinaleri (ya da büyük bir bölümünü) acil ve hayati meseleleri görüşmek üzere topladığı resmî istişare toplantısıdır. Bu toplantılar, Katolik Kilisesi’nin küresel geleceğini etkileyen başlıklarda yapılır.

Normal Konsistuar’dan farkı ne?

Olağan Konsistuar: Genellikle yeni kardinal atamaları gibi rutin ve törensel gündemler için yapılır.
Olağanüstü Konsistuar: Kriz, reform, bölünme riski veya doktrin tartışmaları gibi olağan dışı konular gündemdedir.

Hangi konular ele alınır?

Olağanüstü Konsistuar toplantılarında şu başlıklar öne çıkar:
Kilise içi reformlar ve yönetim yapısı
Küresel siyasi ve insani krizler
Doktrinel görüş ayrılıkları
Papa’nın sağlık durumu ve olası geçiş senaryoları
Gelecekteki Konklav sürecine zemin hazırlığı

Kimler katılır?

Toplantıya Papa başkanlık eder. Katılımcılar:
Kardinaller Koleji üyeleri
Bazı durumlarda üst düzey Vatikan yetkilileri
Bu yapı, Katolik dünyasında en yüksek danışma ve yönlendirme gücüne sahip organdır.

Neden kritik öneme sahip?

Olağanüstü Konsistuarlar, çoğu zaman:
Büyük dönüşümlerin habercisi
Papa sonrası dönemlere dair sinyaller
Kilise içi güç dengelerinin yeniden şekillenmesi
olarak yorumlanır. Bu nedenle toplantılar, yalnızca dinî değil jeopolitik ve sosyopolitik açıdan da yakından takip edilir.

Tarihte öne çıkan olağanüstü konsistuarlar

Geçmişte yapılan bazı olağanüstü konsistuarlar, Vatikan’da köklü reformlara ve önemli doktrin tartışmalarına zemin hazırlamış; bazıları ise papa değişiminden önceki son büyük istişare platformu olarak kayda geçmiştir.
Esenyurt yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала